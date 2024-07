MALA, ALI VAŽNA POBEDA! Ministar Marko Đurić pozdravio ukidanje viza za nosioce srpskih pasoša na KiM

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić pozdravio je odluku Saveta EU o ukidanju viza za nosioce srpskih pasoša koje izdaje Koordinacioni direktorat za Kosovo i Metohiju i istakao da je to mala, ali važna pobeda za ljudska prava Srba na KiM.

- Mala, ali važna pobeda za ljudska prava Srba na Kosovu i Metohiji. Pozdravljam odluku Saveta EU o konačnom ukidanju viza za nosioce srpskih pasoša koje izdaje Koordinacioni direktorat za Kosovo i Metohiju - naveo je Đurić na društvenoj mreži "X".

A small but important victory for human rights of #Serbs in #KosovoandMetohija.



I welcome the @EUCouncil’s decision on finally removing the visa requirements for holders of #Serbian passports issued by the Coordination Directorate for Kosovo and Metohija.