Jovanov otkrio Ćutinu najstrože čuvanu tajnu: Evo šta je Jovanović dobio na poklon, da bi pravio lom u skupštini!

Kokanović ovom stručnjaku za crvene fenjere poklonio pet ari zemlje da luduje po Skupštini

Tokom današnje sednice Skupštine Srbije, predsednik poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov osvrnuo se na obraćanje Aleksandra Jovanovića Ćute, poručivši da je teško odgovoriti čoveku koji u istoj rečenici govori o crkvi i o crvenim fenjerima. - Doduše, ne znamo u crkvu koliko se razume, ali kažu da se odlično razume u crvene fenjere. On je, otprilike, nosilac crvenog fenjera treći dan ili treću noć, kako kažu da se to zove. Međutim, ovde je nešto drugo bitno. Kažu, raseljavanje seljaka. Ko je raselio seljake? On koji je dobio zemlju od Kokanovića da bi radio ovo što sada radi u Skupštini. Dakle, ne radi on ovo besplatno. I to posebno želim da kažem građanima: Ćuta je od Kokanovića dobio zemlju na poklon da bi ovde skakutao, vikao, pretio i mlatio prstom. Eto, toliko košta njegova ljubav prema Srbiji. Pet ari zemlje dobio je na poklon - otkrio je Jovanov. Takođe, posebno je naglasio da u Srbiji neće biti nikakvog iskopavanja litijuma, ukoliko se apsolutno ispune svi ekološki standardi.

- I mi živimo ovde, i naša deca žive ovde, i nama je stalo da naša zemlja bude zdrava. Da napreduje, ali da se poštuju svi ekološki standardi i ekološka zaštita. To što se oni predstavljaju da zemlju vole više od nas, eto vidite koliko, dobijete pet ari zemlje i onda volite Srbiju. Nećemo ljude koji su stručni za crvene fenjenjre da ih pustimo da nam drže predavanja o ekologiji - zaključio je Jovanov.

Autor: Dubravka Bošković