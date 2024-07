Kamala Haris izašla na scenu uz pesmu Bijonse, pa se obrušila na Trampa: Predator i prevarant, znam ja takve!(FOTO)

Današnji miting Kamale Haris u Viskonsinu smatra se najvećim događajem koji je Demokratska partija održala ove godine, na kojem se pojavilo više od 3.000 ljudi.

Prisutni su uzvikivali ime potpredsednice Sjedinjenih Država dok je izlazila na binu uz zvuke pesme: "Freedom" (Bijonse). To je pesma inspirisana pokretom "Black Lives Matter".

Haris se zahvalila prethodnim govornicima, a posebno je pozdravila svoju "dragu prijateljicu" Tami Boldvin.

Ona je naglasila da "put do Bele kuće ide preko Viskonsina” i izrazila nadu da će joj ova država pomoći da pobedi na predsedničkim izborima ove godine.

Ona je rekla da joj je bila jedna od "najvećih počasti" u životu biti potpredsednica Džoa Bajdena, prenosi Skaj njuz.

NEWS: Harris campaign organizers were so inundated with RSVP's for today's event that we switched to a larger venue late in the day on Monday.



With over 3,000 attendees, this is the LARGEST event the campaign has held to date. https://t.co/qRGstlRQDH