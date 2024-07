Premijer Vučević: Deklaracija je osnov za opstanak srpskog naroda, sklonite stranačke uniforme (FOTO)

Premijer Miloš Vučević pozvao je danas narodne poslanike da bez obzira na stranačku pripadnost prihvate Deklaraciju o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, jer je ona, kako je rekao, osnov dalje političke borbe za opstanak srpskog naroda na ovim prostorima i tešku borbu za Kosovo i Metohiju.

- Sklonite se iz stranačkih uniformi. Razmišljajte o odgovornosti prema srpskom narodu, građanima Srbije i prema našoj otadžbini Srbiji - rekao je on.

Istakao je da Deklaracija nije nikakav pamflet i fikcija, nego prava nacionalna deklaracija i da ga brine kada neki deklaraciju koja se bavi ozbiljnim temama, u ozbiljnim vremenima, nazivaju nacionalističkim pamfletom.

- Brine me kada pričate o tome da je ona fikcija i da je to jeftina demagogija - rekao je on odgovarajući poslanicima opozicije koji su kritikovali taj dokument.

Dodao je da bi voleo da nam se dešava ono što nam se dešava i da između ostalog nemamo trenutno 300 konačnih rešenja za iseljavanje Srba iz stanova iz Severne Kosovske Mitrovice, kao i pokušaje revizije Dejtonskog sporazuma, te da se srpskom narodu u regionu ne priznaju prava koje se priznaju svim drugim narodima.

Prema njegovim rečima, Deklaracija ne rešava sva pitanja i sve ove probleme, ali donosi političku podlogu i, pre svega, institucionalni pristup kako mora da se vodi politika države.

- A vi mi pričate o tome da ćete vi da napravite sopstvenu deklaraciju. Ja sam vas molio, pozivao, apelovao prema narodnim poslanicima da ovo nije stranačka deklaracija, nego da treba da bude narodna, nacionalna deklaracija. A vi pričate da ćete vi da napravite sopstvenu deklaraciju. Pa to je nešto što samo ide na ruku onima koji ne žele dobro našoj državi, da se delimo po pitanjima po kojima ne bismo smeli da se delimo - ukazao je on.

Poslanicima koji su kritikovali projekat Jadar rekao je da svojim nastupima obmanjuju javnost i da bi i oni kopali litijum.

- Vi, jer ste dovodili taj isti Rio Tinto. I tad se niste protivili - istakao je on odgovarajući poslanicima opozicije na kritike.

Tokom obraćanja premijera Vučevića šef poslaničke grupe Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta je dobacivao iz poslaničke klupe govoreći da će premijeru da "izvuče uši", zbog čega mu je predsednica parlamenta Ana Brnabić izrekla opomenu.

