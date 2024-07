Vesić reagovao na laži opozicionih medija: Ova greška govori o neznanju osobe koja je pisala tekst

Ministar saobraćaja i građevinarstva Goran Vesić istakao je reagujući na natpise opozicionih medijima da je potpuno netačno da puteve plaćamo duplo više nego što je realno.

- Glupo i netačno. To može da bude jedini komentar na ovaj tekst. Tačna cena izgradnje brze saobraćajnice Vožd Karađorđe neće se znati do oktobra, kada će projekat ove saobraćajnice biti završen. Do tada postoje samo procene - napisao je Vesić na Fejsbuku i dodao:

Brza saobraćajnica Osmeh Srbije nema 160, već 186 kilometara. Ova greška govori o neznanju osobe koja je pisala tekst. O ceni i da ne govorimo jer je samo ugovorena prva deonica, a cena po kilometru je bar 20 odsto niža od one koja se pominje u tekstu.

Vesić je naglasio da ovde nije problem u ceni ili kilometrima.

Problem je u frustraciji uredništva ovog lista zašto se uopšte grade auto-putevi i brze saobraćajnice. A gradiće se koliko god se oni upinjali da se to ne dogodi. I to je tako.

Autor: Snežana Milovanov