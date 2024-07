Vulin: Braćo Srbi dobrodošli među one kojima naslednici NDH brane da obiđu Jasenovac

Braćo Srbi dobrodošli među one kojima naslednici NDH brane da obiđu Jasenovac i bezbrojna stratišta srpskog naroda, poručio je potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin reagujući na to što je Hrvatska Andriju Mandića, Milana Kneževića i Aleksu Bečića proglasila personama non grata jer su glasali za rezoluciju o Jasenovcu.

- Mali je ovo greh Hrvatske kakvi su ostali nepokajani grehovi prema Srbiji i prema Srbima. Pustili bi oni nas u Hrvatsku da sa njima slavimo Jasenovac, a brane nam da dođemo, jer ga žalimo. Svako ima svoju žalost, mi žalimo Jasenovac, oni Blajburg, mi žalimo poklanu srpsku decu, oni oplakuju ustaške koljače. Srećne vam rane braćo Srbi - rekao je Vulin.

Autor: P. J.