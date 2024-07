'Hoću da vidim analizu naših stručnih ljudi oko zaštite životne sredine' Predsednik Vučić o litijumu

Predsednik Srbije rekao je, tokom današnjeg obraćanje iz Pariza, da je rudnik litijuma koji će možda biti otvoren u Srbiji čak 70 puta manji nego onaj u Boru i Majdapeku, i da je pri tom podzemni, a ne površinski kop.

- Sreo sam mladića, između 25 i 30 godina, odakle si, kako si. Iz Kraljeva je, nisam znao dva toponima. Dodao je da tu treba da se krene da se kopa. Kopanje i kopati, glagosla imenica koja je toliko odvratna. Pitao sam šta bi trbealo da se kopa, rekao je da ne zna. Rekao sam da ja znam da ne treba. Šta je suština? Bit cele priče, mladi ljudi nemaju priliku ni ovo o čemu govorim da gledaju niti ih intereusuje. Čitaju vesti ne duže od tri sekunde, pogledaju naslov, ne zadrže se duže od četiri sekunde. Oni su čuli da će da se kopa i prekopa cela Srbija. Voleo bih da imamo toliko rude, ali nemamo. To što u Loznici može da bude za 4 godine, to je 70 puta manje nego u Boru. To treba da bude podzemni rudnik, a ne površinski kop kao u Boru i Majdanpeku pa da i vizuelno posebno smeta. Ti rudnici su nam danas doneli da je u Boru prosečna plata 1.025 evra i Majdanpeku 920 evra, ne zaboravite da je bila 200 evra plata u Majdanpeku - naveo je Vučić i dodao:

- Suština je da uvek ide prvo kampanja negacije i laž kako nešto nije istina, zatim ide relativizacija, pa ide izmišljanje afera, kriminalizacija koja mora da dovede do političke egzekucije, nadam se da o tome razmišljaju, a ne do fizičke egzekucije. Ovo je model po kojem se radi, i uvek je isto. Ta vrsta negacije, relativizacije, kriminalizacije do političke egzekucije, medijske pripreme, prepuno bezbroj laži. Tipa "u Valjevu će da se kopa". Neće, jer nema šta. Voleo bih da ima, ali nema. I to su lagali ljude.

Predsednik je, takođe, poručio:

- Hoću da vidim analizu naših stručnih ljudi oko zaštite životne sredine, možemo krajem sledeće godine da tražimo izjašnjavanje građana, u Loznici, zapadnoj ili celoj Srbiji, a gde god da bude pobedićemo, jer narod ne bira između kopanja i zdravlja već između lažne brige i ekonomskog napretka i prosperiteta Zapadne Srbije - naveo je on tokom obraćanja.

Autor: Aleksandra Aras