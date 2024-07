Vučević: Srbi na KiM nemaju elementarne uslove za život

Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da je opstanak Srba na prostoru Kosova i Metohije ugrožen, jer, kako je istakao, nemaju elementarne uslove za život.

Vučević je za Javni servis rekao da srpski narod na KiM svakodnevno trpi pritiske na različite načine, kao i da Srbi praktično nemaju nijednu instituciju na tom prostoru.

"Ostalo je još samo da se napadne obrazovni sistem. Zdravstvo je već u dobroj meri napadnuto", naveo je Vučević.

Podsetio je da je zabranjen ulaza robe iz centralne Srbije na KiM i ugroženo energetsko snabdevanje na KiM.

"Kurtijeva namera da otvori most između južne i severne Kosovske Mitrovice predstavlja hipersenzitivno pitanje i može da dovede do nemalog broja problema", naglasio je Vučević.

Navodi da se čeka nastavak dijaloga u Briselu, ali da premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti želi drugi scenario.

"On verovatno mašta da dođe do nekog rata, ali ne da on ratuje, nego da NATO ratuje protiv Srbije", kazao je Vučević.

Ističe da je cilj da sačuvamo mir i stabilnost.

"Čeka nas Ekspo, čeka nas mnogo događaja, a istovremeno moramo sačuvati narod na Kosovu i Metohiji", istakao je predsednik Vlade Srbije.

Autor: Aleksandra Aras