Premijer Vučević sa ministrima obišao Žiču: Razvijamo sve delove Srbije, Žiča i Ravanica posebno važni za Srbiju

U manastiru Ravanica danas je održana vidovdanska liturgija kojoj su prisustvovali premijer Srbije Miloš Vučević, ministar kulture Nikola Selaković, ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović i ministar za rad, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja Nemanja Starović.

Po završetku liturgije, premijer Vučević je otputovao u Kruševac gde je prisustvovao svečanoj sednici Vlade Srbije, održanoj povodom 635. godišnjice Kosovskog boja.

Premijer Vučević je za Pink TV rekao da je razlog posete želja da obiđe sve okruge i delove zemlje i vidi kako se razvija Srbija.

-Danas smo se opredelili za Kraljevo i ono što radimo u infrastrukturi ne zaboravljaući našu duhovnost i istoriju, ono što je naš DNK i što nas je nacionalno i verski odredilo i svakako u temelju naše državotvornosti. Zamoilio sam moje prijatelje ministre gospodina Vesića i gospodina Selakovića da iskoristimo posetu sa ljudima iz Kraljeva i Raškog upravnog okruga da se javimo igumaniji i monahinjama u manastiru Žiča, čuvenom manastiru po nastanku srpske državnosti, krunisanju sedam srpskih kraljeva i periodu na koji smo veoma ponosni, na period dinastije Nemanjića- rekao je Vučević.

On je rekao da je mnogo razloga za posetu Raškom upravnomk okrugu i gradu Kraljevu dodajući da nastavlja da obilazi Srbiju.

Vučević je rekao da je infrastruktura bitna da bi ljudi bili bolje povezani i da bi ostali u svojim sredinama i da bi imali nove industrijske zone kako bi otvarali nova radna mesta ali pre svega da bi ljudi bezbednije putovali da bi rastao standard jer uz razvoj infrastrukture raste i društveni bruto proizvod i povećavaju se plate i penzije.

- Prosečna plata u Srbiji je prešla 100.000 dinara , to je dobra vest, naš cilj je i to smo se obavezali kroz program Skog u budućnost da do kraja 2027 prosečna plata u Srbij i mora da bude 1400 evra, a prosečna penzija 650 evra, to su naši ekonomski zadaci - rekao je Vučević za TV Pink.

On je rekao da sa druge strane ne zaboravljau našu kulturno istorijsko opredljenje i nasleđe.

Ministar kulture Selaković rekao je da je Žiča posebna i jedinstvena.

On je dodao da je manastir Žiča u potpunosti delio sudbinu srpsko naroda i srpske države.

- Kada pogledate da je planski bombardovana isto kad i Narodna biblioteka u Beogradu 6. aprila 1941. godine onda vam je jasno šta ona predstavlja srpskom narodu.

Selaković je rekao da je ovo jedno od mesta srpske državnosti.

Plan ministarstva kulture i vlade Sebije je da vratimo Žiči ono po čemu je ona bila najmarkantnija i napreppoznatljivija kao crvena gospođa Žiča, dakle da obnovimo njenu fasadu , na otme se već ozbiljno radi.

- Očekujemo do početka septembra da imamopotpuno gotov projekat obnove fasade imaćemo do tada i finansijsku konstrukciju, ja sa pravom očekujem da već u narednoj godini u dve faze krenemo u obnovu žičke čuvene fasade - rekao je Selaković.

On je dodao da je Ministarstvo kulture u prethodne tri i po goodine u Žiču uložilo 44 miliona dinara u različite vrste projekata.

- Očekujem da mnogo više uradimo na turističkoj prezentaciji Žiče, jer kao što ste čuli završava se auto put, obnavljamo Žiču, 2027. na Expo doći će nam neko kaže tri neko kaže četiri miliona ljudi koliko god da dođe mi moramo Žiču da predstavimo kao jdnu od jedinstvenih mesta u kojoj su krunisani naši Nemanjići, al ine samo Nemanjići već i Karađorđevići i da ovde napravimo jednu dobru prezentaciju srpske kulture i sprske državnosti - rekao je Selaković.

Ministar za saobraćaj i infrastrukturu Goran Vesić rekao je da je zadovoljan sa onim što je do sada učinjeno.

- Mismo kao ministrstvo uložili oko 94 miliona dinara da se uredi ovaj plato i prilaz, tako da smo obezbedili pristup manastiru. Kada izgradimo auto put Moravski koridor ,neko ćće iz beograda moći da bude u Žiči za manje od dva sata, što znači da će Žiča biti dostupna i to je u suštini izgradnja infrastrukture - rekao je Vesić.

Vesić je dodao da kada ulažemo u infrastrukturu sve postaje dostupno, razvija se turizam i kao i privreda.

