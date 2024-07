Dačić: Inicijativa Konakovića ima za cilj zaoštravanje odnosa sa Srbijom

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je danas da je cilj inicijative ministra spoljnih poslova BiH Elmedina Konakovića za prekidanje policijske saradnje između Srbije i BiH traženje razloga za zaoštravanje odnosa sa Srbijom jer se sve što radi predsednik Aleksandar Vučić nalazi na tapetu i to postaje vrsta odnosa prema Srbiji, bez obzira na temu koja je na dnevnom redu.

Dačić je za TV Pink rekao da se iza toga krije namera za izazivanje stalne nestabilnosti, napad na Srbiju i traženje alibija da se Srbija predstavi kao zemlja koja ima hegemonističke tendencije.

"Konaković je danas upitao zašto se Vučić toliko zalagao protiv Rezolucije o Srebrenici. On očekuje da se mi radujemo tome i to je razlog zašto treba biti protiv onog što predlaže Srbija", rekao je Dačić.

On je naveo da Srbija takve sporazume o policijskoj saradnji ima sa svim zemljama u regionu i da u toj saranđi nema ničeg spornog, kao i da se planira potpisivanje identičnog sporazuma sa Italijom.

"Njima više smeta saradnja po entitetima. Ja sam taj sporazum potpisao 2010. godine sa ministrom unutrašnjih poslova BiH Sadikom Ahmetovićem koji je inače Bošnjak i ne znam zašto bi bilo kome smetala takva vrsta saradnje, osim ako ti razlozi nisu izazivanje stalne nestabilnosti, napada i traženja alibija kako da se Srbija predstavi kao neko ko ima hegemonističje tendencije", rekao je Dačić.

Dačić je dodao da Konaković napada i lidera Bošnjačke Stranke demokratske akcije i bivšeg predsendika Predsedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića i člana Predsedništva BiH Željka Komšića jer su se saglasili sa tim Sporazumom.

"Tu nikada nije bilo problema jer se Sporazumom predviđaju parametri političke saradnje i to je jedan standardni sporazum u saradnji koji postoji sa svima drugima", rekao je Dačić.

On je ocenio da je to cinično jer je reč o zemlji u kojoj se "na prstima jedne ruke mogu nabrojati osuđeni za zločine nad Srbima" i naveo da je to pitanje odnosa pravosudnih organa između dve zemlje.

Dačić je podsetio da je prošle nedelje Srbiju posetio ministar unutrašnjih poslova Severne Makedonije Panče Toškovski sa kojom takođe imamo Sporazum o policijskoj saradnji i u kojoj je trenutno četiri policajca iz Srbije - dva opšte nadležnosti i dva kriminalistička.

"Ministar je rekao da se raduje takvoj saradnji, mi smo hteli da pošaljemo dva policajca, a on je tražio četiri. I obrnuto, šta bi mi smetalo da njihovi policajci budu prisutni kod nas, kada su kod njih naši i građani i kod nas njihovi", upitao je Dačić.

On je dodao da je u Crnoj Gori šest naših policajaca, kao i da će uskoro slična praksa zaživeti sa Italijom.

