'POKUŠAVAJU DA PROFITIRAJU PREDSTAVLJAJUĆI SE KAO LAŽNI EKOLOZI' Milićević o ponašanju opozicije: Klasičan teror manjine nad većinom, a to nikako nije demokratija

Ministar finansija Siniša Mali rekao je da će se, ako treba, ići i na referendum o litijumu do kraja naredne godine, navodeći da treba iskoristiti ono što je Srbiji priroda dala ali pod uslovom da se poštuju najstroži ekološki standardi. Međutim, opozicija nije za referendum, i želi da ga zabrani.

Ministar bez portfelja Đorđe Milićević istakao je jutros za Pink da referendum zakonski ne može da se zabrani.

- To je politikanstvo, niti zahtevi, niti politika... Imamo nespremnu samozvanu opoziciju. Skupština je mesto gde se sučeljavaju mišljenja kroz argumentovanu raspravu. To je klasičan teror manjine nad većinom, i to nije demokratija - rekao je ministar.

- Nespremni ste da pričate o tome, jer nemate šta da kažete. Deklaracija je potpuna, dobro napisana. Svaka rečenica, reč je precizno napisana. I vi umesto, kao stranke, koje razmišljaju o budućnosti, interesu građana u ovom trenutku, da ponudite alternativu, vi pokušavate da profitirate predstavljajući se kao lažni ekolozi - dodao je Milićević.

Ministar se potom dotakao tragedija na kojima je opozicija pokušala da profitira.

- Nakon 25 života izgubljenih u Srbiji, oni su pokušali da profitiraju, i šta tu može da se doda? - pita se ministar.

Advokat Pavle Staničić ističe da u skupštini sa jedne strane imamo predstavnike vlasti, među kojima su ministri koji su za saradnju, a sa druge strane opoziciju koja, nažalost ne radi posao koji treba da radi.

- Siniša Mali je juče rekao da referenduma neće biti pre kraja godine... To na prvu loptu zvuči kao razvojna šansa za Srbiju, a da li će toga biti, ne znamo, vlast je rekla da o tome prvo mora da se priča i razgovara. Ničega neće biti bez dogovora - naveo je Staničić.

Vlast želi da razgovara argumenstovanom daje rok do referenduma, priča Staničić.

- Sad je prerano, sada treba pričati o tome šta je litijum, jer još uvek ima ljudi koji nisu sigurni, koji su zabvrinuti - dodao je Staničić.

Autor: Dubravka Bošković