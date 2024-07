Stanivuković: Republika Srpska na prvom mestu, zahvalan na podršci Srbije

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković izjavio je danas da voditi veliki grad znači imati veliku odgovornost, i da nije moguće biti isti čovek onda kada ste odbornik ili poslanik i onda kada ste ispred sistema neke institucije, dodavši da je za njega Republika Srpska uvek na prvom mestu.

"Danas kada vodite najveći grad RS, zapadnu srpsku prestonicu onda znači da govorite u ime minimum 200.000 ljudi koji žive u tom gradu, što znači da kada date neku izjavu, govorite gotovo u ime cele RS", rekao je Stanivuković za Tanjug.

On je istakao da je zahvalan što je uspeo za Banjaluku da izbori preko šest miliona maraka projekata podrške Vlade Srbije, Beograda, predsednika Srbije Aleksandra Vučića, i dodao da je njegova dužnost da bude dovoljno mudar, da razgovara i da predstavi prioritete Banjaluke, kako bi se dobila podrška za to.

Stanivuković kaže da je sve ono što je na "ulici" govorio da će da uradi, na kraju sprovedeno, istakavši da su potpuno besplatno legalizovane kuće za sve ljude koji su izbegli tokom rata.

"Uveli smo kartice prijateljstva, to je za roditelje sa decom uzrasta do sedam godina i za penzionere. Apoteke, lekovi, prehrambeni proizvodi su povoljniji sa tom karticom. Kada kažem da će nešto biti, to mora biti", poručio je on.

Dodao je da je on siguran u svoju pobedu na predostojećim lokalnim izborima u oktobru, ocenivši da će nakon izbora izaći kao ubedljiv pobednik i to sa istom retorikom, programom i načelima iz 2020. godine, samo kroz prizmu institucije koju predstavlja.

"Naš program je bio da ćemo obezbediti knjige, rešiti legalizaciju, izgraditi spomen obeležje. Bilo je dosta važno sufinansiranje privatnih vrtića, oko 80 evra dajemo za svako dete u privatnim vrtićima", rekao je Stanivuković.

Stanivuković dodaje da se u ovom trenutku gradi najveći broj parkova što je bila želja građana, kao i šetalište uz obalu Vrbasa.

"U devet meseci imali smo tri sednice Skupštine grada, a trebalo je da ih imamo devet, i sad za tri sednice treba da se postigne efekat kao da ih je bilo devet. Sve te stvari smo sproveli, obezbedili smo mature za maturante", izjavio je on.

Banjaluka za sve građane koji grade kuću daje besplatne građevinske dozvole, rekao je Stanivuković i dodao da su u junu i julu izdate 54 građevinske dozvole, istakavši da su u godinama kada nisu bile besplatne građevinske dozvole, izdate 54 građevinske dozvole za celu godinu.

Kako je naveo, borba protiv kriminala i korupcije u Banjaluci je rezultirala u poslednjih 15 godina najvećim budžetom u istoriji grada, odnosno najviše je povećano prihoda, a rashodi službenih automobila su svedeni na minimum.

Na pitanje da je od političkog neistomišljenika sa predsednikom RS Miloradom Dodikom sada postao njegov saradnik, Stanivuković je rekao da, iako je on politički protiv Dodika, ne treba mešati institucionalnu saradnju sa političkim razmimoilaženjem.

"Isto to radim i sa institucijama RS, zašto da Vlada RS ne izdvoji što više novca za Banjaluku. To je moja obaveza i zadatak, a neko tako meša institucionalnu saradnju sa političkim razmimoilaženjem. Političke razlike postoje, ali RS za sve nas je neupitna", izjavio je gradonačelnik Banjaluke.

On je dodao da je protiv toga da se predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku sudi u sudovima Bosne i Hercegovine, već da, ako bilo ko iz RS treba da odgovara zbog optužbi, treba da mu mu se sudi u sudovima Republike Srpske, u srpskim ustanovama i institucijama i po srpskim zakonima.

Autor: P. J.