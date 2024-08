5 TAČAKA O PROJEKTU JADAR Predsednik Vučić: Za ljude za koje znam da imaju dobru nameru i vole Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se tokom današnjeg obraćanja u Vili Mir osvrnuo na brojne aktuelne teme, među kojima je i ona koja se tiče Projekta Jadar.

- Ja želim ljudima koji žele da čuju da saopštim nekoliko stvari. Ne onima za koje znam da znaju sve, ne onima za koje ću vam pokazati da su govorili da je ovo istorijski projekat za Srbiju, ne političarima koji bi da iskoriste emocije ljudi da se dočepaju vlasti. Već ljudima za koje znam da imaju dobru nameru, vole Srbiju, i za koje verujem da su samo obmanjeni lažima.

- Pet tačaka koje su mi važne. Pod jedan, nema nikakvog kopanja, promene na terenu niti će biti, dok mi sami ne budemo izneli garanti. Lažu vas svakog dana. Moramo da prikupimo dokumentaciju, ali ćemo uzeti najbolje srpske eksperte za zaštitu životne sredine, koji će moći da nam garantuju. Prvi uslov bez kojeg nećemo ni da razgovaramo o bilo čemu.

- Tačka dva: briga svih ljudi koji su prodali svoje imanje u procesu eksproprijacije direktnom pogodbom sa Rio Tintom, da s tim ljudima razgovaramo.

- Pod tri: briga o zaštiti životne sredine biće dodeljena najvećim evropskim, svetskim o domaćim ekspertima. Ponuđeno je našim političkim protivnicima, oni su to odbili, poručivši "nastavićemo da obmanjujemo narod".

- Tačka 4 je naša borba za kompletan lanac vrednosti. Ovde smo vam pokazali koliko smo uspeli da obezbedimo, koliko je to u novcu. Oni su rekli to je godišnje 990.000 evra. Ja stvarno ne bih da govorim da to nije ni blizu desetine jednog promila onog što smo u stanju da zaradimo. Nemojte da obmanjujete naš narod. Kad govorite o zaštiti životne sredine, pre nego što smo doveli Kineze, pogledajte kakva je bila zagađenost u Boru. Tada su oni u Boru obećavali kikiriki. Danas ne postoji prekoračenje dnevne granične vrednosti sumpor dioksida u Boru, jer su Kinezi uložili mnogo novca, uspeli smo da dovedemo investitore, a plata prosečna u Boru je 1.025 evra. Borski rudnik je površinski kop, 60.000 hektara. Zemlja oko Loznice je 140 hektara. Izračunajte koliko je to puta manje, negde oko 400 puta manje, i malo više od toga.

- Rekli su svakog dana nešto oko sumporne kiseline, svi u svetu je koriste na svakom mestu, mi je svugde koristimo. Odjednom je to postao najveći problem. Samo da vam ukažem čime obmanjuju javnost. Sumporna kiselina će se ovde koristiti u zatvorenom sistemu, koristiće se na 90 stepeni, nema sumpornih kiša, nema nikakvog isparenja. Samo da vam kažem koliko izmišljotina i laži su slušali prethodnih dana.

- Gradimo posebnu prugu da nigde i nikad ne dođe u kontakt sa bilo kim drugim. U Jadru nam je posebni rudnik, nema tečne jalovine i sve je čvrst otpad, samo da vidite o kakvim prevarantima i lažovima je reč.

- Čuli smo prethodnih dana da to izazova patogene mutacije kod dece, o tome su govorili poljoprivredni stručnjaci, laž do laži. Je li moguće da neko takvo nešto izgovara samo da bi svoje političke interese ostvario. Vi kad to čujete kao argument nema šta drugo nego da se prekrstite. Ja nemam odgovor na iracionalne i sumanute stvari, primedbe koje veze sa realnošću nemaju. Kako da odgovorite ljudima nešto pristojno koji jure ljude i viču ti meni prenosiš koronu, koji pričaju o Zemlji kao ravnoj ploči.

- Pričate o Loznici, Loznicu podigla viskoza. 11.000 ljudi je radilo na Viskozi, dok je vi niste uništili. Vi pričate o zaštiti životne sredine, u Kosjeriću se skupili gde su dali cementaru i sve vreme ste imali prašinu, uzeli sebi pare u džep i ni o čemu nisu brinuli.

Autor: Aleksandra Aras