Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je renoviranu kasarnu Loznici, u kojoj će biti smešteno od 200 do 500 ljudi.

Vučić je rekao u razgovoru sa oficirima da će biti nekih novina, i da će narednih dana razgovarati o tome sa njima.

- Koliko ljudi treba da bude smešteno? Od 200 do 500 ljudi. Kolika je predviđena obuka? Važno nam je, ovde će biti nova jedinica koja pripada Lozničkom garnizonu - rekao je predsednik.

Pink.rs/S. Kuvekalović Pink.rs/S. Kuvekalović Pink.rs/S. Kuvekalović Pink.rs/S. Kuvekalović Pink.rs/S. Kuvekalović Pink.rs/S. Kuvekalović Pink.rs/S. Kuvekalović Pink.rs/S. Kuvekalović Previous Next

Nakon razgovora sa oficirima predsedniku je predočen istorijat ove kasarne.

- Ako sam dobro shvatio, ovde će biti jedinica veze, protivoklopne i pešadijske čete, kao i minobacače - zapitao je on, na šta je dobio potvrdan odgovor.

Obratio se i generalu Tiosavu Jankoviću, kom je poručio da će uskoro stići jedno veliko i važno pojačanje, za koje je mislio da neće moći da stigne.

Komentarišući izjavu Zorana Lutovca da se litijum ne sme iskopavati u nedemokratskim društvima, Vučić kaže da je već govorio da drugi vide problem samo u njemu.

- Oni su doveli Rio Tinto. Nisam ja. Oni su sa njima pregovarali i razgovarali, menjali zakone u ovoj zemlji sa njima. Za razliku od njih, ja donosim odluke u skladu sa interesima naroda, sa ozbiljnim sagledavanjem situacije danas i sa onim što nam dolazi u budućnosti. Imaćemo poseban zdravstveno medicinski tim koji će se baviti svim aspektima i posledicama. Nema žurbe, imamo godinu i po dana da sve sagledamo, bez čuvanja zdravlja i životne sredine neću ni da razgovaram. To su dva glavna aspekta - rekao je on

Istakao je da ako Srbija bude koristila litijum Srbija će biti još jača, da će se ljudi vraćati u Loznicu.

- Naš cilj i želja je da zaštitimo ljude i njihovo zdravlje, i da razgovaramo dalje. Na kraju će narod doneti odluku. A da odgovaram Lutovcu, pravo da vam kažem nemam energije. Nisam tim ljudima fasciniran. Tu prednjače samo uvrede, jedna neverovatna površnost - dodao je predsednik.

O činjenici da je u Malom Zvorniku deo ljudi iz SPS učestvovao u protestu protiv njega.

- I predsednik opštinskog odbora njihove partije iz Uba na mitingu je bio. Kažu, nije vam blizu rudnik u Loznici, a dolaziće čestice pa će da uništi bostan. A na tri kilometra im Kolubara. To su sve stručnjaci, tehnolozi, sve oni znaju. Takvih sam se gluposti naslušao da je to nadrealno. Dođu vremena kada društveni talog umisli da može da vodi zemlju, pa se pametni ljudi sklanjaju. A što se tiče političkih prvaka različitih, mislite li da sam se ikada oslanjao na bilo koga? Stranci neće tu da pomognu, oni i dalje plaćaju ove koji protestuju. Ne oslanjam se na bilo koga - rekao je on.

Dodaje da je on garant, i da će pregledati svaku studiju vezanu za litijum i biti đavolji advokat.

- Mi smo podigli zemlju u prethodnoj deceniji i izgradili je. Obiđite Loznicu sada, na tri kilometra odavde je stadion Lagator. Idite dalje iza fabrike Viskoza, koju su uništili, ima nova industrijska zona. Vidite Tršić i šta smo uradili - kazao je predsednik.

Vučić dodaje da se Hrvati naoružavaju, da dobijaju polovne Rafale i da će dobiti HIMARS-e.

- To je izuzetno oružje, veoma pokretno i precizno. Ne znam zbog koga to kupuju, i to je uvek među prvim metama. Reč je o fantastičnom oruđu. Mi vam još nismo pokazali ni sve što imamo. Imaćemo mi mnogo iznenađenja u narednom periodu. Ulažemo mnogo novca, naša doktrina je promenjena, mnogo ozbiljnija, složenija i kompleksnija - rekao je on.

Kaže da ćemo jačati i snažiti mnogo brže, i da je pomalo i ljubomoran zbog HIMARS-a, ali dodaje da ćemo nabaviti i mi mnogo više oružja.

O hapšenju Srba na KiM predsednik je rekao da su to užasne vesti.

- Oni će iz Kvinte ćutati i videti može li da prođe i to, i otvaranje mosta. Hoće da provociraju svaku srpsku kuću, i da svima nedvosmisleno stave do znanja da Srbi ne smeju tu da budu. To je jedno jadno ćutanje međunarodne zajednice. Kurti nas želi da uvuče u sukob, kako bi intervenisao NATO pakt. To rade i neki drugi širom sveta. Mi ćemo imati pojačanja, i primićemo u radni odnos veliki broj Srba da lakše prežive i izdrže u narednom periodu. O tome smo premijer Vučević i ja već razgovarali - kaže predsednik.

Tokom obilaska kasarne predsednik je pozvao sve koji ispunjavaju uslove da stupe u redove VS i stanu na branik otadžbine.

Nakon obilaska kasarne Vučić će prisustvovati obeležavanju Dana sećanja na sve stradale i prognane u oružanoj akciji "Oluja".

Autor: Snežana Milovanov