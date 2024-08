Vulin odgovorio Konakoviću: Tamo neko obeležavanje je hiljadu ubijenih Srba

Potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin komentarisao je zabranu ulaska u BiH i poručio da je tu u pitanju mala pakost i podlost, ali da najveći problem leži u rečima Еlmedina Konakovića da je Vulin hteo da dođe na "tamo neko obeležavanje".

- To je mala pakost i podlost, trajala je jedan dan. Tada se (Konaković) osećao velikim i važnim. Nije dobra poruka za jednu državu da se pokazuje samo u zabranama. Ne bi bilo loše ni da se kaže šta je problem doći u Prebilovce - kaže Vulin.

On poručuje da se ne želi osvrtati na zabranu ulaska lično njemu, ali da je u pozadini nešto opasnije.

- Ima ružnija stvar. Gospodin Konaković je rekao ''on je hteo da dođe na tamo neko obeležavanje''. Tamo neko obeležavanje je hiljadu zaklanih Prebilovčana. Tamo neko obeležavanje je jedno od najsvetijih mesta za srpski narod. Zamislite da ja kažem da Konaković ide na tamo neko obeležavanje u Srebrenicu. To je ono što je ružno i opasno. To govori o tome da su srpske žrtve "tamo neke", da su Srbi "tamo neki", da je njihov bol "tamo neki". Odnos prema meni je nevažan, ali reći za Prebilovce da je tamo neko obeležavanje je ono što me plaši i čini me tužnim. Zato se mi ovde i sabiramo jer neće niko drugi - rekao je Vulin.



Autor: P. J.