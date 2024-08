Ministar Gašić: Ponoševo nasleđe je urušavanje vojne moći naše zemlje

Ministar odbrane Bratislav Gašić ocenio je da su napadi i uvrede poslanika Zdravka Ponoša na račun načelnika Uprave za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane brigadnog generala dr Radivoja Anđelkovića još jedan u nizu dokaza da on nikada nije bio dostojan pozicije načelnika Generalštaba niti zvanja oficira naše vojske.

- Ponoš je svojevremeno postavljen na dužnost načelnika Generalštaba, a da pre toga nije komandovao ni četom ni bataljonom niti brigadom, a kamoli nekim operativnim sastavom. Zamislite, čovek koji je na najvišu dužnost u našoj vojsci postavljen isključivo po političkoj liniji, mimo svih pravila i načela profesije, bez iskustva i ugleda među svojim kolegama, dozvolio je sebi da napada i nipodaštava rad, znanje, zvanje i angažovanje časnog oficira i vrhunskog stručnjaka kakav je general Anđelković, koji se tokom karijere isključivo bavio samo svojom strukom – naglasio je ministar Gašić. On je podsetio da je Ponoš na čelo vojske doveden da dovrši ono što je NATO započeo 1999. godine i da se tom zadatku predao u potpunosti. - U svojoj čuvenoj „reformi“ Ponoš je iz vojske isterao ogroman broj časnih i iskusnih oficira, koji su činili okosnicu odbrane zemlje tokom agresije NATO. Njihovo znanje i iskustvo bili su pravo blago koga se ni jedan načelnik Generalštaba na svetu ne bi odrekao. Ni jedan, osim Ponoša. On i njegovi politički saborci stoje iza uništavanja ogromnih količina borbene tehnike koju su prvo proglasili „neperspektivnom“, a zatim pretvorili u furdu i prodali u bescenje. Njegovo nasleđe je kadrovsko i tehničko urušavanje vojne moći ove zemlje – izjavio je ministar Gašić. On je izjavio da ne može da dozvoli da ljudi poput Ponoša vređaju časne oficire, koji se isključivo bave svojim poslom i nemaju nikakvog dodira s politikom. - General Radivoje Anđelković je načelnik Uprave za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane i vrhunski stručnjak na polju veterinarske medicine. Svoj posao tokom celokupne karijere obavljao je savesno i odgovorno. I u ratu i u miru. Bio je u prvim linijama borbe protiv Kovida, dokazao da ume da predvodi i rukovodi. Nemam nikakvu sumnju da će u domenu svojih stručnih kompetencija i velikog iskustva dati pun doprinos radu tima koji je formirao ministar Lončar – istakao je ministar Gašić. U timu ministra Lončara, naglasio je ministar Gašić, je načelnik Instituta za medicinu rada VMA potpukovnik dr Aleksandar Aleksić, a general Anđelković je tu da bi sve kapacitete Ministarstva odbrane, Vojske Srbije i VMA stavio na raspolaganje za izvršenje ovog zadatka.

Autor: Aleksandra Aras