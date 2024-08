Vesić: Očekujem da do kraja godine bude izvađen 21 brod nemačke flote iz Dunava

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić rekao je danas da očekuje da do kraja godine bude izvađen 21 brod nemačke ratne mornarice koja je potopljena tokom Drugog svetskog rata kod luke Prahovo, čime će se obezbediti pun profil plovnog puta koji je sa propisanih 180 metara danas sužen na svega 90 metara, što utiče na bezbednu plovidbu toka reke Dunav kroz Srbiju.

Vesić je za Tanjug rekao da je do ovog trenutnka izvađeno dva broda i da je u prvoj fazi preostalo da se izvadi još 19 brodova, a u drugoj fazi koja predstoji sledeće godine 80 brodova, dok je procena da na dnu Dunava se nalazi negde oko 200 brodova.

Ministar je objasnio da je u pitanju veoma specifična i jedinstvena istorijska situacija.

"Kada je Sovjetska crvena armija krenula u ovaj deo Evrope, tada je nacistička ratna mornarica napravila jednu borbenu grupu koja se zvala grupa Zib, po admiralu Paulu Zibu koji je vodio tu grupu. Ona je obuhvatala nekoliko stotina brodova, više hiljada mornara i vojnika i oni su se povlačili uz Dunav, u stvari štiteći nemačku vojsku. Međutim, kako je Rumunija promenila stranu, napala nemačku flotu i kako su se brže približavali nego što se očekivalo, tada je taj nemački admiral 7. septembra 1944. godine doneo odluku da potopi kompletnu flotu i da time zatvori ulaz sovjetskim brodovima u Dunavu. Čime je delimično i uspeo", objasnio je Vesić za Tanjug.

On je dodao da su Sovjeti na kraju 1944. čistili deo plovnog puta, tako bi omogućili da neki brodovi mogu da prođu, a onda su 1945. godine i vadili neke brodove koji su im bili potrebni za njihovu mornaricu, odnosno za nastavak rata protiv Trećeg rajha.

"Tako da je tada izveđeno nekoliko brodova, nekoliko desetina, ne znamo tačno koliko i zato je procena da se dole nalazi negde oko 200 brodova, jer tek kad budemo sve očistili, znaćemo koliko ih je tačno bilo", naveo je on.

Ministar je rekao da je vrednost projekta 31 milion evra, skoro 32 miliona, od čega je 16 miliona evra donacija Evropske unije.

Vesić je istakao da je specifičnost ovih potopljenih brodova što oni nisu uništeni, već su potopljeni sa svim minskoeksplozivnim sredstvima, sa oružjem, sa svim onim što se nalazilo na njima, nije bilo vremena da se izvrši evakuacija i da se to iznese.

"Vađanje tih brodova je opasno, i naravno svaki brod koji se izvadi mora da bude potpuno proveren, da bi mogao da eventualno bude na raspolaganju posetiocima. Tako da nas čeka u narednim mesecima dosta posla, da izvučemo još tih 19 brodova koji se nalaze bukvalno na plovnom putu i time oslobodimo plovni put i ubrzamo mogućnost plovidbe Dunavom", rekao je ministar.

Vesić je naveo da će biti odlučeno šta će biti urađeno sa svim tim brodovima kada budu izvađeni i da će možda biti moguće da neki od tih brodova bude sačuvan u našim muzejima.

"Tu se nalazi i brod 'Uskok', jedan od tih brodova koji je 1933. godine kupila Kraljevina Jugoslavija. Tada je bio najmoderniji brod na Dunavu. Onda su ga Nemci koristili 1941. godine kao minolovca na Crnom moru, da bi, recimo i on bio potopljen. I nadam se da ćemo da uspemo da 'Uskok' izvadimo, i mislim da je njemu mesto u našem Muzeju nauke i tehnike", dodao je on.

Vesić je rekao da su za sada na brodovima nađeni municija i ekspolozivna sredstva, ali ne i dokumenta.

"Sve što smo našli je bilo složeno u sanducima, municija za topove, eksplozivna sredstva. Nisu to veliki brodovi, nekih 14 metara, ali su imali svoje topove i mitraljeze. Posle 80 godina u vodi to oružje je nešto sačuvano. Ali videćemo šta će još sve biti nađeno, jer u ovom trenutku kad izvade brod, oni se fokusiraju na minsko-eksplozivno sredstva. Ne gledaju se svi oni drugi delovi broda, tek će to kasnije, i videti šta može da se uradi", rekao je ministar.

Dodao je da se brodovi trenutno nalaze u luci Prahovo.

"Luka Prahova će u narednom periodu biti rekonstruisana, onda će dobiti mnogo veći prostor, i tu će biti prilika da neki od tih brodova tu budu postavljeni", rekao je on.

Kako je rekao ministar, Projekat "Uklanjanje potopljene nemačke flote iz Drugog svetskog rata iz Dunava kod Prahova" ima za cilj da se ukloni 21 brod, kako bi se obezbedio pun profil plovnog puta koji je sa propisanih 180 metara danas sužen na svega 90 metara, što utiče na bezbednu plovidbu toka reke Dunav kroz Srbiju.

Potopljena plovila nalaze se nizvodno od brodske prevodnice u okviru HE "Đerdap 2".

Nakon završetka radova na uklanjanju 21 potopljenog plovila i uklanjanja neeksplodiranih ubojnih sredstava koja se nalaze u koritu Dunava, obezbediće se plovni put širine do 200 metara i time će biti ukolonjeno usko grlo za plovidbu i obezbeđena bezbedna plovidba ovim sektorom Dunava.

Autor: Dalibor Stankov