Premijer predstavio REZULTATE 100 DANA RADA VLADE! Vučević: Temelj, sigurnost, snaga, napredak - SRBIJA RADI

Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević predstavio je rezultate 100 dana rada Vlade Srbije. Predstavljanje rezultata počelo je u 17.30 časova u Etnografskom muzeju.

Vučević je pozdravio sve ministre, predstavnike institucija države Srbije i građane.

- Podelio sam predstavljanje u pet celina. Prva su naši temelji, druga sigurnost, zatim snaga, napredak, i peta je fokus rada Vlade, a to je poruka "Srbija radi". Mi smo Vlada kontinuiteta. To sa ponosom ističemo - naglasio je on.

Pitanje Vlade kontinuiteta nije samo pravno pitanje, već i pitanje identiteta.

- Baš zato smo odlučili da se Vama, građanima naše države, obratimo iz Etnografskog muzeja, srcu naše kulturne baštine. Mestu koje nije samo muzej, već podsetnik na ono što moramo da radimo i poštujemo - rekao je premijer.

Vučević dodaje da kultura nije samo nasleđe, već i most ka budućnosti.

- Srbija se ponosi svojim bogatstvima, istorijom, tradicijom, plodnom zemljom, a možda najviše zajedništvom i solidarnošću. Povezani smo sa precima, i naša je dužnost da to prenesemo na generacije koje dolaze - kazao je on.

Cilj Vlade je sveopšta dobrobit, kaže premijer, i dodaje da će početi od porodice, kao temelja društva.

- Porodica je svetinja, i naša briga o svakoj porodici biće sve veća. Očekujemo usvajanje novog zakona koji će doneti sve veća izdvajanja u pronatalitetnu politiku, za svu decu rođenu od 2024. godine. Za prvo dete je jednokratna isplata od 500.000 dinara, za drugo 600.000, u 24 rate. Za treće 2 miliona i 280 hiljada dinara, a za četvrto 3.180.000 dinara u 120 mesečnih rata - naglasio je premijer.

Dodao je da je svima značajno koliko je to veliki iskorak, i kaže da je na inicijativu predsednika Vučića napravljena kompletna analiza svih porodilišta u Srbiji.

- Uradićemo rekonstrukciju svih porodilišta. Trenutno traju radovi u Boru, Majdanpeku, Knjaževcu, Negotinu i Kladovu. I to je tek početak - rekao je premijer.

Vučević je naglasio da je ekonomija osnov svega, i da je rast našeg BDP omogućio da realizujemo sve postavljene ciljeve.

- Rast BDP nije samo isticanje nekih statističkih istraživanja. Poštovani građani, rast BDP je osnov i uslov da nam rastu plate i penzije, da gradimo sve puteve, uslov da gradimo pruge, da izdvajamo više za Vojsku Srbije, da ulažemo za obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu zaštitu - kazao je on.

Rekao je da smo u prvom kvartalu imali rast BDP od 4,7 odsto, i da prve procene za drugi kvartal iznose 4,2 odsto.

- To je uslov za rast minimalne zarade i penzija. Prosečna neto zarada u Srbiji je 855 evra, ali naš cilj do kraja 2024. godine je da prosečna zarada bude 927 evra. A da vas podsetim, 2012. godine prosečna zarada bila je 366 evra. Do kraja 2027. godine ciljamo da prosečna plata bude 1400 evra. To je naš cilj, i za to smo vam odgovorni - rekao je premijer.

Posebno je naglasio da ćemo brinuti o našim sunarodnicima na Kosovu i Metohiji.

