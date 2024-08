Deđanski za Pink: Na jučerašnjim protestima još jedan pir političkih lešinara

Sinić je održan protest "Rudnika neće biti" protiv rudarenja litijuma i projekta "Jadar". Posle okupljanja i obraćanja govornika na Terazijama, građani su održali protestnu šetnju do "Gazele". Kod mosta su se podelili u dve kolone, prema železničkim stanicama Novi Beograd i Prokop kako bi ih blokirali za saobraćaj. Kako sazanejmo od nadležnih železnički saobraćaj je od jutros ponovo uspostavljen i odvija se normalno.

Stevica Deđanski, analitičar rekao je u Novom jutru kod Jovane Jeremić na TV Pink da jučerašnje proteste u Beogradu vidi kao još jedan pir političkih lešinara.

- Takav pir su imali i posle one tragedije kada su u školi pobijena deca oni su to sveli od protesta na igranje makarene ispred Skupštine i to pokazuje kakav je to profil ljudi - rekao je Deđanski.

Kako je rekao isti ljudi su bili onda isti ljudi su bili i sada.

-Oni šro su protestvovali si i bili mirni ali ovi posle il su bili drogirani ili pijani to smo videli na snimcima. Zaustavljaju automobile, leže na šinama pijani drogirni - kaže Deđanski i dodaje da država treba da odgovori na ovakvo ponašanje huligana.

Ibro Ibrahimović, analitičar rekao jeu Novom jutru kod Jovane Jeremić na TV Pink da poštuje sve i da svako ima pravo da izađe i mirno protestvuje u skladu sa zakonom, ali ovo je negde sve doživljeno kao rat, a u ratu prvo strada istina.

- Imate stvarno ljude koji su dezavujisani i uplašeni od onoga što može da se desi i to je ono što je opasno zbog krize informacija i dezinformacija koje su u toku. Mislim da je Vlada Srbije sa ovim telefonom na kojem možete dobiti prave informacije konačno uradila jednu pravu stvar i da će sada biti malo drugačije - kaže Ibrahimović.

On je dodao da oni koji misle da će preko Jadarita i lažne priče o njemu da sruše vlast grdno se varaju, jer da bi ste došli na vlast morate da imate i program, ideju i viziju i to je noešto o čemu oni trebaju da dobro razmisle.

Ibrahimović je reako da očekuje od Ministarstva unutrašnjih poslova da podnese krivične prijave protiv svakog ko je zaustavio međunarodne saobraćajnice.

Andrija Jorgić, direktor Bormbe rekao je da smo sinoć videli klasičnu zloupotrebu ljudi.

- To što su izašli pojedini na ulice većina tih ljudi je zabrinuto i to su ljudi koji su totalno dezinformisani i koji više ne znaju dal da idu levio ili desno - kaže Jorgić i dodaje da se narod truje morem dezinformacija.

Jorgić navodi da su na protestima bile i neke njegove komšije da naravno neće da se ljtu na njih zbog toga, ali su ukapirali.

- Beograđani više neće dozvoliti da budu izmanipulisani, kao što su bili nekoliko puta, srimo se onih dezinformacija kada je bila pandemija oko vakcinacija, sve je to radila ista ekipa. Sve su to dezinformacije kojima isti ljudi i ista kuhinja radi i danas, ali Beograđani to neće dozvoliti - zaključuje Jorgić.

Autor: Dalibor Stankov