Vučić: Prihvatiću argumentaciju ako je ozbiljna, ali ne onu iz 'Trećeg oka'

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je povodom eksploatacije litijuma spreman na razgovore koji mogu da potraju dve godine, a da stav može da promeni ako mu neko ponudi ozbiljne argumente, ali ne one iz "Trećeg oka".

Odgovarajući na pitanje novinara da li postoji šansa da vlada stavi tačku na taj projekat, te da su protesti protiv kompanije Rio Tinto i rudarenja danas masovniji nego 2022. godine, Vučić je kazao da su u mediju koji je postavio pitanje tada govorili da su protesti pre dve godine bili "najveći u istoriji".

"Tada ste govorili da je bilo stotinu hiljada ljudi. A juče ste sami rekli da je bilo 30 hiljada ljudi...Ja sam ponudio razgovore. Da li vlada može da uradi? Pa može vlada uvek da uradi što god hoće. Da li ćete promeniti moje mišljenje? Za mene je jedini stav i neće da promeni nikada niko osim razgovora koji mogu da traju dve godine, jer se do tada ništa neće dogoditi. Ako me ubedite i pokažete mi dokaze, ja sam racionalni, razuman čovek, ja ću to da prihvatim", rekao je Vučić.

On je pozvao da mu ne dolaze sa argumentacijom iz "Trećeg oka", vanzemaljcima, da treba ukinuti farmaceutsku industriju i slično, navodeći da ništa od toga ne može da prihvati i da je on čovek koji prihvata nauku.

"Nemam ništa protiv da estradni pevači dođu, da se družimo, da uradimo šta god hoćete, samo nađite nekoga ko je ipak malo stručniji za to pitanje. Ništa drugo", rekao je Vučić.

On je rekao i da je slušao gluposti o 40 novih rudnika, navodeći da je to laž, te ukazao da u Srbiji ukupno postoji 28 rudnika.

"Svi se šalite sa Srbijom, svi zajedno...Svaki racionalan argument sam spreman da prihvatim i da razgovaram sa svakim. I da ga čujem. Imate racionalan argument, kažete ova sumporna kiselina na devedeset stepeni ugroziće nam to i to. Ako je to tako, nema kopanja. Samo mi dođite sa racionalnim argumentom. I verujem da je isti slučaj i sa vladom Srbije. Samo nemojte vikom, drekom, zauzimanjem pruga i izmišljotinama o satanistima i ne znam ni ja čemu. Jer to ne mogu da trpim. Ipak sam neke škole završavao", rekao je Vučić.

On je dodao da zna da, čim ne bude predsednik, građani će zaboraviti na njega i više mu neće psovati majku, a tada će govoriti "e, gde je naš Vučić i tako dalje".

"Sve je to život. Sve je to politika i nikakav problem s tim ja nemam. Dakle, samo molim da stvari racionalizujemo i da počnemo da razgovaramo o činjenicama, da počnemo da brinemo o svojoj zemlji", rekao je on.

Vučić je pozvao građane da razmisle da li bi u Zagrebu, Sarajevu i Prištini bili toliko protiv i jadarita i "nekog Vučića", da to možda nije bar po malo dobro za Srbiju posebno kada im, kako je kazao, pogledate sve druge stavove i po pitanju Kosova i Metohije, odnosno teritorijalnog integriteta Srbije i po pitanju Jasenovca i Srebrenice.

Vučić je kazao da vidi posebnu zabrinutost kod građana u Zapadnoj Srbiji, dodajući da je čak 50 odsto više ljudi bilo u jednom Čačku nego u Leskovcu, Vranju, Zaječaru i Boru zajedno.

"Vranje je otprilike iste veličine kao Čačak, a Leskovac je mnogo veći nego Čačak. I još dodajte i Bor, Zaječar i sva ta četiri mesta zajedno, nisu imali ljudi na protestima koliko Čačak, pa još 30 odsto", rekao je Vučić.

On je naveo da zabrinutost vlada i u manjim mestima, poput Mionice, Aranđelovca, Osečine i itd.

"Drugi su motivi Beograda, Novog Sada i Niša. Ne bih sad ulazio u to, ne bih da pomažem političkim protivnicima, jer sam siguran da će ponovo da promaše u svojoj analizi. Ja sam juče očekivao nešto veći broj, za razliku od svih njih, pa sam im srećom to na vreme rekao", kazao je predsednik.

On je naglasio da će da obiđe svako od tih mesta i da razgovara sa ljudima, ako ti razgovori nisu, kako je rekao "da ti opsujem majku i blokiraću prugu".

Autor: Dalibor Stankov