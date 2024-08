Vujičić: Nema nikakvih uslova da most na Ibru u ovom trenutku bude otvoren

Predsednica skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju Danijela Vujičić ocenila je jutros da nema apsolutno nikakvih uslova da most na Ibru u Kosovskoj Mitrovici u ovom trenutku bude otvoren i navela je da taj most za Srbe u severnim opštinanam Kosova i Metohije predstavlja simbol otpora rušenju svega srpskog.

"To nije onaj Andrićev most koji bi trebao da spaja i povezuje ljude. Za nas na Kosovu i Metohiji, pogotovo građanstvo u Kosovskoj Mitrovici i u severnim opštinama, (most) jeste pre svega otpor nasilnom rušenju svega srpskog", rekla je Vujičić za Tanjug.

Podsetila je da je samo u periodu od 1999. godine do 2016. bilo oko 300 do 400 napada iz pravca južne Mitrovice ka severnoj, kao i da je preko tog mosta započeo martovski pogrom 2004. godine u Kosovskoj Mitrovici, koji je odneo dva srpska života.

"Kada pogledate sve to, taj most je pre svega rana srpskom narodu. I sve ono što se dešavalo od 1999. godine na ovamo u stvari je bilo na tom mostu", rekla je Vujičić.

Ocenila je da su Srbi na Kosmetu uvideli da nemaju nikakvu bezbednost i sigurnost i navela je da postoje neki uslovi koji treba da se ispune da bi most bio otvoren, koji su proizvod dijaloga od 2014. godine na dalje.

"To je da se uradi administrativno razgraničenje Suvog Dola koji se nalazi u severnom delu grada, da se stvore svi bezbednosni uslovi i da se time, kada se priča i o normalizaciji odnosa, stvore takvi uslovi da taj most može da bude otvoren za saobraćaj", rekla je Vujičić.

Konstatovala je da da Srbi na severu nemaju sigurnost i bezbednost i da nema takvih uslova za otvaranje mosta.

"Mi imamo svakog dana proterivanje, svakog dana hapšenje, svakog dana imate nasilje na ulicama i (Kosovske) Mitrovice i na čitavom prostoru Kosova i Metohije. Teror je jezik s kojim (premijer privremenih institucija samouprave u Prištini Aljbin) Kurti govori", ocenila je Vujičić.

Podsetila je da je 2014. i 2015. godine taj most predstavljao park mira, navevši da je to bio jedan od pokušaja da se napravi suživot i saradnja između Srba i Albanaca, odnosno južne i severne strane Kosovske Mitrovice.

"Ali vidite da od toga nema ništa i apsolutno nema nikakvih uslova da most u ovom trenutku bude otvoren", rekla je ona.

Govoreći o Kosovskoj Mitrovici, navela je da je ostalo nerešeno kome pripada Suvi Do, južnom delu grada ili severnom.

"Bilo je pokušaja da se reši, mi smo pokazali kooperativnost, pokazali želju da želimo da sednemo svih ovih godina, bez obzira na sve to što Kurti radi i na teror koji je neviđen. Svako vreme nosi neko svoje breme, ali nikada nije bilo teže i gore po srpski narod", rekla je Vujičić.

Istakla je da su Kurti i vlast u Prištini pokazali da ne žele dijalog, već da žele uspostavljanje čitavog aparata prištinskih organa, čak i bez sudelovanja međunarodne zajednice, na celoj teritoriji Kosova i Metohije i navela je da Kurti želi da protera srpski narod i pogasi sve institucije Srbije u pokrajini.

"Te provokacije dolaze svakoga dana. Vi ste videli da je naš narod ustao i rekao svoje, šta misli o otvaranju tog mosta. Žene iz Kosovske Mitrovice su se takođe oglasile, jer su nebezbedne. Dragicu Gašić, jedinu preostalu Srpkinju u Đakovici su napali..i to rade svakoga dana, pale Srbima kuće u Pomoravlju", ukazala je Vujičić.

Ona je upozorila da tzv. "vlada Kosova" želi da promeni etničku strukturu na severu pokrajine i u severnom delu Kosovske Mitrovice, navevši kao primer da su prištinske vlasti ubacivale nepoznate ljude na biračke spiskove na severu.

Govoreći o razlozima zbog čega prištinske vlasti žele da otvore most na Ibru, ona je navela da je Kosovska Mitrovica jedini multietnički grad na Kosmetu i da vlasti u Prištini smatraju da je upravo taj glavni most na Ibru brana za tzv. "totalnu nezavisnost".

Ona je navela da se Kurti poziva na to da je otvaranje mosta stvar lokalnih vlasti i podseća da je 2023. godine lokalna skupština donela odluku da taj most otvori.

"Ova nelegitimna (skupština) je donela odluku u kojoj Srbi uopšte ne učestvuju. I međunarodna zajednica je tada nekim šturim saopštenjem samo rekla da ta odluka nije legitimna i da je most predmet dijaloga", rekla je Vujičić.

Prema njenim rečima Kurti koristi geopolitičke promene u svetu da bi na mala vrata ostvario svoj konačni cilj o nezavisnosti, dok u međuvremenu, kako je ocenila, gubi svoje političko pokriće u narodu, dodavši da Albanci na Kosovu i Metohiji žive loše, da su niske plate i loša ekonomija.

Ponovila je da je za Srbe na severu pokrajine most na Ibru od velikog simboličkog značaja.

"I u simboličnom smislu. naš život u Kosovskoj Mitrovici, između Leposavića i Zubinog potoka, je u stvari sveden na most. A nije naivno što upravo Kurti želi da dopre nelegitimnim, jednostranim, neodgovornim potezima do druge strane srpske obale", zaključila je Vujičić.