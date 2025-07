Elek: Srpska lista pokreće peticiju protiv izgradnje mosta na Ibru, potpisivanje od ponedeljka ispred sedišta stranke

Izvor: TV Most, Foto: Srpska lista | |

Povodom najave Prištine da će graditi novi most na Ibru za prolaz pešaka i vozila, predsednik Srpske liste Zlatan Elek ističe, za TV Most, da se Srbi protive takvoj odluci, jer taj most neće biti simbol spajanja već razdora i razdvajanja.

Stoga je najavio da Srpska lista pokreće peticiju protiv izgradnje mosta, koju će građani moći da potpišu od ponedeljka, ispred sedišta stranke.

,, Ovih dana smo vodili intenzivne razgovore sa predstavnicima međunarodne zajednice i od njih očekujemo ozbiljniji odgovor na ovu, očiglednu provokaciju Prištine. Uostalom, zadatak međunarodne zajednice je da obezbedi mir svakom građaninu i ja se nadam da će uspeti u tome“, naglašava Elek.

On podvlači i da je međunarodnoj zajednici predočena simbolika mosta na Ibru, koji deli severni od južnog dela grada.

,,Svi mi dobro znamo da je most na Ibru simbol stradanja srpskog naroda, koji je svojim životom sačuvao sever Kosova, kao i obraz međunarodne zajednice koja stalno govori o multietičnosti.

Ujedno smo svima stavili do znanja da nismo konsultovani, niti pitani o izgradnji novog mosta i naglasili da se svi Srbi tome protive.

Stoga smo pokrenuli peticiju, koju će naši građani moći da potpisuju od ponedeljka ispred sedišta Srpske liste“, navodi Elek za TV Most.

On na kraju poručuje da ovaj most ne bio bio nikakvo spajanje već bi pospešio razdvajanje i razdor.

Autor: D.B.