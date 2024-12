Elek: Srbi na Kosovu proživljavaju najteže trenutke od 1999. godine, cilj na izborima osvajanje svih 10 mandata

Predsednik Srpske liste Zlatan Elek izjavio je u intervjuu za Politiku da Srbi na Kosovu proživljavaju najteže trenutke od 1999. godine. Svakodnevna represija režima u Prištini, ističe Elek, dovela nas je u situaciju da se borimo za goli opstanak na svojim ognjištima.

Ova vodeća politička snaga Srba sa Kosova predala je listu kandidata za predstojeće izbore 9. februara, a na pitanje šta je prelomilo da donese takvu odluku, Elek kaže da je Srpska lista uvek bila uz svoj narod, pa i onda kada je podnela ostavke, verujući da će tako skrenuti pažnju međunarodne javnosti.

„Uvidelo se da Priština nema problem sa kršenjem zakona, a da međunarodne predstavnike ne dotiče pitanje Srba, zato smo doneli odliku da se demokratski borimo za prava srpskog naroda i da kroz pobedu na ovim izborima zaštitimo naš narod i stvorimo uslove u kojima će prestati represija nad njim“, poručuje Elek.

Predali ste listu za izbore, na njoj ima dosta i novih imena i novih ljudi...

Tako je. Lista ima ukupno 45 imena, među kojima ima dosta novih ljudi, od dekana, profesora, sudija, univerzitetskih profesora, lekara... sa celog prostora Kosova i Metohije okupljenih pod barjakom Srpske liste s ciljem borbe političkim sredstvima za bolje sutra našeg naroda. Posebno mi je drago što na listima imamo Dragicu Gašić, srpsku heroinu, jedinu povratnicu u Đakovici, koja je primer kako se treba boriti za Kosovo i Metohiju.

Često čujemo da je važno da Srpska lista osvoji svih deset mandata garantovanih za srpsku zajednicu. Zašto je to važno? Da li se tu čuvaju pozicije ili se čuva srpski opstanak na Kosovu?

Hvala vam na ovom pitanju, jer je u tome suština. Na ovim izborima Kurti neće štedeti resurse da spreči Srpsku listu u nameri da osvoji svih deset mandata namenjenih srpskom narodu. Zato smo napravili listu jaču nego ikad i na izbore izlazimo sa jasnim ciljem - osvajanje svih deset mandata, jer se na taj način sprečava da se u Skupštini u Prištini donese odluka o ujedinjenju Kosova i Albanije, sprečava se ukidanje srpskog jezika, sprečava se ukidanje specijalnih zaštićenih zona u kojima se nalaze naši manastiri, od Gračanice do Dečana, Ljeviške i drugih. Samo sa ovih deset mandata u rukama Srpske liste, mi sprečavamo da Kurti ili neko drugi ima „svoje Srbe", kakve sada imamo u Kurtijevoj vladi, poput Nenada Rašića, koji služe Kurtiju, a ne interesima srpskog naroda. Odgovornost je na svakom Srbinu i Srpkinji, jer izbori nisu igra, već su ispit odgovornosti, a ja kao predsednik Srpske liste, univerzitetski profesor i hirurg, duboko sam uveren da će naš narod još jednom pokazati visok nivo odgovornosti i podržati Srpsku listu, koja jedina ima podršku naše države Srbije i predsednika Aleksandra Vučića. Mi smo institucija srpskog naroda koja je pupčana vrpca između Beograda i Srba na svim prostorima.

Verujete li da nešto možete da promenite svojim ulaskom u Skupštinu?

Ulog na ovim izborima je veliki. Ne smemo prokockati šansu da dođemo u situaciju da se pitamo i odlučujemo o svojoj sudbini. Probali smo sve, sada nam je ostalo da vratimo poluge odlučivanja u ruke srpskog naroda. Naravno, koliko ćemo uspeti da ostvarimo svoje planove, zavisi od toga ko će biti pobednik od albanskih partija, a na to ne bih previše trošio reči. Važno je da mi shvatimo da od nas zavisi i da svako treba da pruži svoj maksimum kako bismo stvari okrenuli u pozitivnom smeru za sve naše građane.

Kako se izbori približavaju, tako vidimo sve veći pritisak na Srbe i srpsku zajednicu, kako južno, tako i severno od ibra, brojne incidente, a čini se da je Aljbin Kurti kao svoj predizborni cilj postavio da zagospodari severom KiM. Čak je tražio dozvolu za ulazak u tzv. KBS na sever...

Kurtiju je san da protera sve Srbe i etnički dovrši posao koji je započeo od trenutka dolaska na vlast. Više od 550 etnički motivisanih napada na Srbe od dolaska na vlast Aljbina Kurtija sve govori. On nema čime da se pohvali svojim biračima osim pričom o maltretiranju Srba. Čak i incident na kanalu Ibar-Lepenac i zahtev za raspoređivanje KBS-a na sever govore o Kurtijevoj nameri da etnički očisti sever Kosova i Metohije. Nedavno izbacivanje naših poslanika koji su na sednicu Skupštine došli da govore o teroru koji trpe naši građani je vrh ledenog brega jer je to bilo najjasnije kršenje prava srpskog naroda u skupštinskoj sali pred kamerama i čitavom javnosti. Ipak, mi moramo da se saberemo i hrabro vratimo u političku borbu. To niko neće uraditi umesto nas i neće skorije biti bolje prilike. Zato pozivam sve da 9. februara budemo jedinstveni, složni i odgovorni, da glasamo za kandidate Srpske liste i sprečimo Kurtija da instalira svoje Srbe.

Prošlo je već skoro dve nedelje od incidenta na kanalu Ibar-Lepenac, a mi nismo bliže otkrivanju nalogodavaca i izvršilaca, iako je Priština iste noći odmah optužila Beograd?

Srpska lista, svesna okolnosti u kojoj se nalazimo, odmah je osudila ovaj događaj, posebno jer znamo da on ne ide u prilog srpskom narodu. U tom smislu i mi imamo sumnje ko je to uradio i sa kojim ciljem, ali kao odgovorni ljudi nismo uperili prst ni u koga. Pošto smo čuli optužbe Kurtija na račun Srbije, bez ijedmog dokaza, pa onda i izjavu kako nema detalje jer je istraga čekala da prođe vikend, naš stav je jasan, zahtevamo nezavisnu međunarodnu istragu jer sumnjamo u manipulaciju dokazima sa ciljem političkog profitiranja režima u Prištini. Srpska lista je uvek pozivala na mir, ali i svim svojim međunarodnim sagovornicima upućivala jasnu poruku da je potrebno da Kfor pojača svoje prisustvo jer Kurti policijski aparat koji se instalirao na severu koristi u cilju propagande za predstojeće izbore.

Beograd je snažno i na ovim izborima podržao Srpsku listu, dok istovremeno čujemo upozorenja da Priština na sve moguće načine pokušava da instalira sebi podobne Srbe na skupštinska mesta garantovana za srpsku zajednicu.

Kao što rekoh, Srpska lista je instirucija srpskog naroda koja čuva pupčanu vrpcu između Beograda i Srba na Kosovu i Metohiji, a važno je da naš narod ima nepodeljenu i snažnu podršku našeg predsednika Aleksandra Vučića i Vlade Srbije. Na našoj listi imamo najbolje kandidate, ljude od ugleda, koji su ostvareni u svojim profesijama i bez mrlje u svom životu. Zato ne sumnjam da će naši građani znati da prepoznaju kvalitet ali i to ko se za njih direktno borio za bolje sutra iako smo bili pod pritiskom režima u Prištini i njihovih obaveštajnih struktura koje čine sve da u Srbe unesu razdor, a onda u parlament instaliraju sebi podobne Srbe koji će klimati glavom čak i na predloge koji jasno nisu u interesu srpskog naroda. Zar treba da vas podsetim da Nenad Rašić kao ministar u Kurtijevoj vladi nikada nije osudio napade na naše građane, glasao je za otimanje srpske zemlje u Leposaviću i Zubinom Potoku, a sa sajta ministarstva koje vodi, za zajednice i povratak pozivao Srbe da budu deo Bezbednosnih snaga Kosova koju Kurti naziva vojskom i nastavljačem tradicije OVK.

Glasno je ćutanje međunarodne zajednice, nisu reagovali na izbacivanje poslanika Srspske liste iz skupštine u Prištini, nisu se pojavili na obeležavanju Medjunarodnog dana deteta u Kosovskoj Mitrovici...

Kada su problemi Srba u pitanju međunarodna zajednica je u stanju hibernacije nespremna da konkretni spreči Kurtija u progonu svega srpskog. Maksimalni napor u zaštiti prava srpskog naroda se sveo na anemična saopštenja, u kojima se nalaze prazne floskule a u kojima nema poziva da se stvari vrate u pređašnje stanje. , kojih u posledih par slučajeva nije ni bilo. Pa gde ćete veći paradoks nego da predstavnik Euleksa koji prati rad kosovske policije u vreme kada su ti isti parapolicajci prebijali decu, dobije priznanje od te iste policije.

Autor: Jovana Nerić