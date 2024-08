BRNABIĆ O LITIJUMU ZA PINK: Treba da bude sramota sve one naučnike, profesore i struku koja sedi, ćuti i gleda - BOJE SE DA PROGOVORE!

Predsednica skupštine Ana Brnabić kaže da Dragan Đilas, Zoran Lutovac, Miroslav Aleksić, Srđan Milivojević, Borko Stefanović, Marinika Tepić, Miloš Jovanković i ostali nisu protiv litijuma, već protiv vlasti.

Da su protov litijuma, ne bi dovodili Rio Tinto u Srbiju, kaže ona.

- Oni su 2006. i 2011. promenili zakon o rudarstvu na katastrodalan način. Oni su iz zakona izbacili članove 14. i 15. koji su predviđali da, kada neko završi istraživanja, potvrdi rudne rezerve, da nakon toga, za eksploataciju država raspisuje tender. I onda kada neko da najbolje uslove za državu, odluči se kome se daje. Ne, oni su uveli princip da onaj ko ima istražna prava ima pravo na ekspolataciju. A oni su istražna prava 2004. dali Rio Tintu - rekla je Brnabić.

Da nije bilo toga, mi danas ne bi imali nijedan problem, ne bi dugovali Rio Tintu.

- Oni su im zakonom, garantovali na eksploataciju. Da nismo imali izmene u zakonu, mi bi danas rekli "U redu ljudi" - rekla je predsednica skupštine.

Kako kaže, da su protiv litijuma, ne bi oni 2012 godine usvojili nacionalnu strategiju za naše resurse, u kojoj imenom pominju Rio Tinto.

- Oliver Dulić je, kao ministar predložio nacionalnu strategiju, Mirko Cvetković je usvaja, i znamo da ništa ne bi moglo da prođe bez Tadića. Znalo se dakle. Rio Tinto se imenom spominje, što je za njih dodatna garancija. Ajde da ne budemo deca, da se ne pravimo ludi - dodala je Brnabić.

Demokratska stranka, Demokratska stranka Srbije i G17+ su nam to ostavili, rekla je potom.

- Danas imamo sve te ljude koji pričaju da su protiv litijuma. Hajte molim vas. Đilas je rekao u intervjuu, da kada bude vlast, doneće zakon da nema izvoza rude, pa doneli ste te zakone. Dali ste prava Rio Tintu, i nikada niste pomenuli da nema izvoza rude. To je prvi pomenuo Aleksandar Vučić. Protesti su počeli kada je neko rekao da neće biti izvoza, jer neko plaća te skupove - navela je Brnabić.

- Meni je beskrajno žao što opozicija na ovaj način vodi svoju politiku. Oni su iskoristili smrt dece da bi se dočepali vlasti, a od toga nema ništa strašnije. Nakon što su politizovali i privatizovali proteste gde su ljudi izrazili tugu zbog smrti dece u maju 2023. godine, šta može da bude gore nakon toga? Tada su dodirnuli dno. Tako da ovo, u tom smisli mene ne dotiče, i ne čudi - rekla je potom.

Brnabić je potom, govoreći o protestima, istakla da opoziciju briga za posledice.

- Oni žele da sruše Aleksandra Vučića. Vidim da je dosta novca uloženo. Skoro 79 miliona evra, tri puta više nego pre par godina. Nije to zbog litijuma... Srbija je jedina zemlja koja se odvažila (Van EU) da samostalno donosi odluke. Pomislila je da je dovoljno jaka, da dovede do toga da narod odlučuje o spoljnoj, unutrašnjoj politici. To se ne oprašta. Sa litijumom bi, ne samo dodatno bili samostalni, već bi bili strateški, zemlja koja ima snagu da odlučuje i nameće svoje odluke nekima. Zato je Zagreb protiv toga. Mislite da Hrvatska ima litijum, da ga ne bi kopala? Litijum za Srbiju znači dodatnu samostalnost, snagu, bezbednost. Oni su protiv svega toga - rekla je ona.

Govoreći o navodima da će biti otvoreno 150 rudnika, i 7 termoelektrana, Brnabić kaže da Srbija nema te kapacitete.

- Treba da bude sramota sve one naučnike, profesore i struku koja sedi, ćuti i gleda. Da otvorimo 150 rudnika, trebalo bi nam 3.000 godina - dodala je.

Brnabić je dodala da struka deluje sporadično kada su u pitanju rudnici, jer se ljudi plaše.

Autor: Dubravka Bošković