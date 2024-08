Vulin: Ni jedno zlo koje je Kurti počinio Srbima nije prošlo bez javne osude i tajne podrške Kvinte

Šef CIA se sastao sa Kurtijem, poslije čega je izdato umiljato saopštenje koje govori o savezništvu i najboljim odnosima, saopštio je potpredsjednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin pobodom susreta direktora CIA i Aljbina Kurtija.

„Ni riječi o zabrinutosti zbog Kurtijevog odbijanja da posluša ambasadore Kvinte i prestane sa pokušajima da otvori most, zabrani dinar ili otima zemlju Srbima u Leposaviću“, izjavio je Vulin.

Prema njegovim riječima, „isu se pominjale ni najavljene sankcije prema Kurtiju ili zabrana viđanja sa funkcionerima SAD i EU“.

„Srbi, kada sledeći put budete čuli da Kvinta nešto traži od Kurtija, a on to hrabro odbije, sjetite se zvaničnog i srdačnog sastanka između šefa CIA i Kurtija. Kurti nikada ništa nije uradio a da mu oni koji ga javno napadaju nisu dozvolili da uradi baš to što uradi. Ni jedno zlo koje je Kurti počinio Srbima nije prošlo bez javne osude i tajne podrške Kvinte. Srbi šta vam nije jasno?“, upitao je Vulin.

Autor: Dalibor Stankov