'SIMBOL POSVEĆENOSTI KA IZVRSNOSTI' Vučić prisustvovao polaganju kamena temeljca za izgradnju novog objekta za pripadnike 'Kobri'

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić položio je danas kamen temeljac za izgradnju novog objekta za smeštaj i obuku pripadnika Odreda vojne policije specijalne namene "Kobre" u kasarni "Vasa Čarapić" u Beogradu.

Zajedno sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, u kasarni je bio i ministar odbrane Bratislav Gašić.

PITANJA NOVINARA:

Predsednik Srbije je, nakon polaganja kamena temeljca odgovarao na pitanja medija, a prvo pitanje ticalo se posete francuskog predsednika Emanuela Makrona.

- O skladištenju nuklearnog otpada, reč je o još jednoj brutalnoj laži. Unose pometnju, zablutu, sluđuju ljude. Rekli su da to, nemaju dokaze, nemaju ništa, kažu da li je možda najava saradnje sa francuskim EDF, da li to znači da Francuska mora da smesti otpad. Bezobzirno, bezobrazno, to sa namerom rade protiv sopstvene zemlje. Problem je što namerno ruše svoju zemlju besmislenim lažima. Moja je ideja bila da razgovaramo sa EDF koja je Francuskoj uspela da obezbedi mnogo energije zahvaljujući nuklearnoj energiji. Uvek smo imali ljude koji su malo znali, izbegavali smo, važno je da smo bili protiv. Zato danas zaostajemo mnogo. Ovakve laži, ostanete bez teksta... Trebalo bi da je sramota one koji na takav način rade - kaže Vučić.

- Ovakve laži, jednostavno, ostanete bez teksta. Da odgovaram uvredama ne priliči predsedniku. Oni stida nemaju, mogao bi Dučića da citram, ali neću da bude da ja nekoga vređam. Ja ću uskoro da obavim sistematski pregled, pošto kažu da treba da se lečim. Nemam problem da me neko vređa. Neko 4 reči nije uspeo da sastavi, već je pokazao da je nepismen, jer ne zna gde se zapete stavljaju - rekao je Vučić, pa dodao:

- Nije trebalo da se leče oni koji su mislili o svojim bankovnim računima, sami su se hvalili. Trebalo je da plate budu tri puta manje, penzije dva puta... Vojsku su uništavali, nisu smeli da se ponose što su vojnici... - rekao je Vučić.

Ja sam za lečenje jer sam napravio JAT Srbiju, kada su uništili sve... U pravu sam za svaku vrstu lečenja, nisam išao na godišnji odmor, izlete, jer sam svaki dan radio, dodao je Vučić.

- Kada pitate kakvo je moje obraćanje, ne mora moje obraćanje da ima jednu temu. Mogu da ih naučim šta je taktika premošćavanja, kako i na koji način obraćate pažnju... U prvom delu mog obraćanja, to se inače uči, u prvom delu govorio sam ono što je njihova tema svakoga dana, zauzećemo ovo, zauzećemo onu zgradu, plivaćete po Dunavu, Savi... Džabe im je što im kažete da ne mislite nigde da idete, u ovom gradu sam rođen, u ovoj zemlji ću da umrem, nikada nigde neću da idem i ponosan sam na sve što sam uradio za svoju Srbiju. Svakoga dana prete, svaki put se prave naivni i blesavi, nisam ja upao u skupštinu tokom korone kada smo obezbedili respiratore, vakcine... Bili smo krivi što im se nije ostajalo kod kuće i tada je trebalo sprovesti revoluciju... Voljom građana nikada ne mogu da dođu na vlast - dodao je Vučić.

O penzijama, platama, niskim cenama

- Veoma sam srećan zbog angažmana Vučevića i Momirovića, sa njima radi moj kabinet, verujemo da će moći da se pojavi lista proizvoda sa nižim, nikad nižim cenama do srede, da dodatno pomognemo ljudima. Da penzionerima do 10. januara isplatimo penzije uvećane, koje su uvećane za gotovo 11 odsto. Još razgovaramo oko plata. Vidim da i danas traju pregovori sa radnicima i sindikatima. Mora da se podigne neoporezovani deo zarade, da država preuzme deo na sebe, da se pomogne poslodavcima. Najveće povećanje minimalne zarade bi trebalo da bude. Smanjujemo siromaštvo - navodi Vučić.

O optužbama

Nisam ja iznosio, već ih vi iznosite i to po naređenju Šolaka. Svakoga dana, najprljavijom kampanjom, između ostalog, kako će Francuzi ovde da skladište nuklearni otpad. Između ostalog, nije mi problem kada iznosite uvrede da sam kriminalac, vođa mafije, psihopata, majmun, ludak, đubre, to sve iznosi Šolak svakoga dana na sovjoj televiziji. Nisam rekao da je ubica, nego kukavica, znam da je kukavica. Rekao sam da je kriminalac i tajkun i stojim iza svake izvgovorene reči. Postoji mnogo postupaka, videćemo šta će presuda reći. Ne mislim, nikada nisam rekao da on želi da me ubije, on bi voleo da to neko drugi obavi, da to nije on. Ima mnogo ljudi koji to žele iz kriminalnog miljea. Godinama kdo vas na televiziji slušao sam laži da sam napravio Jovanjicu, to jedna porodica trpi tri godine, sve dok vam vaša koleginica Jelena Zorić nije rekla da je to laž i da nema nigde Andreja i Aleksandra Vučića. Koliko ste puta slagali da sam ubio Olivera Jovanovića, Cvijana ili ne znam koga... Nije mi teško da to ponovim, da li ste razmišljali kakvu ste metu stavljali na čelo moje i članovima moje porodice. Rekli ste, a nemate pravo da tražite bilo koga ni za moju punoletnu decu, moje roditelje, brata, nemate pravo da uzimate njihove matične brojeve. Kako ništa niste našli rekli ste da su dobili zemlju kod Plandišta, a niste rekli da su to dobili jer im je majka umrla, sram vas bilo. Nasledili su to jer im je od pradede ostalo, ne znaju ni gde se to nalazi. Sve to radite svaki dan i vi pričate o optužbama - kaže predsednik Vučić.

- Kada pričate o protestima, još jednu lekciju da održim političarima. Gde god postoji problem, ne postoje tehnike, nego morate da se suočite sa problemom. Zato ću uskoro kancelariju predsednika da preselim na zapad Srbije makar na sedam dana i da direktno razgovaram sa ljudima, samo tako možete da čujete. Ići ću u narod. Ne potcenjujem proteste koji su sve manji, da vas i to obavestim. Menja se i raspoloženje naroda jer vide da su bili lagani. To je proces koji je dug i to se menja značajno i tek će da se menja. Nisam slučajno rekao da ću ja biti najveći zaštitnik od samovolje Rio Tinta kog su doveli Đilas i Šolak. Kada u ovoj zemlji vodite hajku i objašnjavate kako je normalno da zauzmete železničku stanicu, u kojoj to zemlji na svetu ima. Kako se to tumači? To je napad na šta? Ko ste vi da zabranjujete slobodu kretanja, to je ustavna kategorija.

Tema posete šefa CIA Beogradu

- Imali smo korisne i dobre razgovore. Smejem se onima koji kažu da je to skriveno bilo. Razgovarate sa gostima, a kada razgovarate sa šefovima službi nema izjava. Mi kao ozbiljna zemlja, smatrali smo da je ovo najbolji način, a i Amerikanci, smatrali smo da je ovo najbolji način praćenja posete. Teme su bile važne za budućnost naše zemlje. Imali smo koristan, pristojan, važan sastanak.

Zbog čega bi zapadne zemlje učestvovale u protestima

- To sam se uvek pitao. Kako oni kojima su puna usta Evrope odjednom mogu da idu protiv EU i mogu da im kažu da nemaju standarde zaštite životne Sredine, da mrze Srbiju... Razumeo sam da Đilas i svi oni zajedno veruju u Evropu i njihove standarde, da veruju više nego ja. Kad im je zatrebalo da ne veruju i izmišljaju revolucije, onda su se naglo setili da Evropi i Nemcima ne treba da veruju ništa. Imam racionalan pristup, oni će reći da je za snaženje ovoga i onoga, a ja verujem da je to formalno tako, a neformalno mislim da ima i drugih stvari. Zašto to rade, ne mislim da su predviđali za ovakav trenutak.

O parama u nevladinom sektoru

- Sa jedne strane to je važan priliv stranih direktnih investicija jer pola od toga završi u šoping centrima. Imaju organizacije koje prime novac pa kroz unutrašnju organizaciju daju keš i to podiže našu potrošnju, stopu rasta to su dobre posledice. Što se tiče drugog, ne mogu da komentarišem jer nisu uvek te namere zle i loše. Čudno je da u donacije i pare povećane za gotovo tri puta i interesantno je zašto ekološka udrušenja dobijaju novac, a smisao im je jedino da viču Vučiću pederu. Mislim da je to, nešto sa čim moramo da se suočimo i nešto što moramo da razumemo. Kada govorite o ulaganjima u medije u Srbiji, neki su uložili milijarde evra, da bi im to donelo zauzimanje i otimanje vlasti u Srbiji. Još nisu uspeli, daću sve od sebe da ne uspeju.

Predsednik Srbije je, odmah nakon što je stigao, imao priliku da porazgovara sa radnicima koji rade na izgradnji objekta, a potom se obratio.

OBRAĆANJE PREDSEDNIKA SRBIJE I POLAGANJE KAMENA TEMELJCA

- Vojvoda Vuk je primajući regrute u svoju četu, pre više od veka rekao da o hrabrosti neće da govori, jer čim, su oni ovde znaju kakvi su u tom pogledu. Ja nemam takođe potrebe da govorim o vašem radu. Hrabri ste, odgovorni i bespogovorno odani otadžbini. Velika mi je čast da najavim početak izgradnje objekta, odavno zaslužujete najbolje uslove, i ovaj projekat to ima za cilj. Pitao sam preko 100 pripadnika, i svi su mi rekli da ovako nešto čekaju. Objekat će obujvatati sve ono što je neophodno, moderna streljana, specijalizovani prostori, kapaciteti za smeštaj i rekreaciju... - rekao je predsednik.

- Što se tiče vojske, ulagaćemo mnogo, biće i novo povećanje plata u narednim mesecima. Povećanje plata je veće nego ranije, osnovica je danas veća i 5 i 10 odsto je više nego nekadašnjih 20, 30 odsto. Na vas, kada je u pitanju odbrana otadžbine uvek računamo. Želim vam mnogo uspešnih vežbi, dobrih treninga, da znanje i ratničke veštine nikad ne morate da upotrebite, a ako bude bilo potrebe, ako nas agresor na to natera, siguran sam da ćete biti prvi koji se bez pogovora odazivaju i prvi koji se pojavljuju na svojim zadacima. Hvala vam na posvećenosti i ljubavi prema otadžbini. I 15.000 kvadrata koliko ćemo ovde da gradimo, verujem da će zadovoljiti vaše potrebe i usavršavanju vaše sposobnosti. Hvala i neka vam je sa srećom, živela Srbija - rekao je Vučić.

10:33 - Predsednik je stigao u kasarnu.

Autor: Dubravka Bošković