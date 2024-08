VUČIĆ: Čudno što su donacije za NVO povećane tri puta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je čudno što su donacije za nevladine organizacije povećane za gotovo tri puta u odnosu na pre dve i tri godine.

"Interesantno mi je zašto pojedina ekološka udruženja dobijaju novac u borbi protiv mini hidrocentrala, u borbi za neke druge stvari, a jedini smisao je da dođu i da viču "Vučiću pederu", "Vučiću zlikovče" i to je to. Ništa više od toga nemaju", rekao je Vučić, odgovarajući na pitanje novinara koji je juče objavio da je oko 79 miliona evra ušlo u nevladin sektor i to uglavnom za one organizacije koje učestvuju na protestima i organizuju proteste.

Na pitanje da to prokomentariše, Vučić je rekao da je odgovor dvojak, odnosno s jedne strane se može posmatrati kao važan priliv stranih direktnih investicija u našu zemlju, jer, kako kaže, pola od toga na kraju završi u Galeriji, u Ušću i drugim šoping centrima.

"Videli ste da oni imaju tu i neke organizacije koje prime novac, i onda kroz svoju unutrašnju organizaciju im daju pare u kešu, i onda to završi na ovakav način, što je dobro. To podiže našu potrošnju, našu stopu rasta, naš bruto domaći proizvod i to su dobre posledice", rekao je Vučić.

Što se tiče one druge namene, kako je rekao, ne može da komentariše, jer nisu uvek te namere zle i loše.

"Ali sasvim sigurno čudno je da su te donacije i 'džabe pare' povećane za, kako se to kaže narodskim rečnikom, gotovo tri puta u odnosu na pre dve i tri godine i interesantno mi je zašto pojedina ekološka udruženja dobijaju novac u borbi protiv mini-hidrocentrala, u borbi za neke druge stvari, a jedini smisao je da dođu i da viču Vučiću pederu. Ništa više od toga nemaju", rekao je Vučić.

Autor: Dubravka Bošković