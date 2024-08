Međak iz Evropskog pokreta u Srbiji priznao: Podaci koje je Vučić izneo o 78 miliona evra za finasiranje NVO su tačni

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su rekordne sume ušle u zemlju različitim nevladinim organizacijama.

Naime, nakon obilaska manifestacije ''Dani proje i sira'' u Medveđici predsednik Vučić je odgovarao na pitanja novinara.

- Pročavao sam koliko je novca u našu zemlju ušlo različitim NVO. To su rekordni iznosi. Šalio sam se sa Milošem, Sinišom i Jorgovankom da to računama kao direktne strane investicije. Njhove namere su da ruše mene, iako to zovu unapređenje demokratije - rekao je Vučić.

Na izjave predsednika Vučića se osvrnuo i Vladimir Međak iz Evropskog pokreta u Srbiji, rekavši da ono o čemu govori predsednik Vučić, jasno se može videti u finansijskim izveštajima koje NVO podnosi.

I za ovo je Vučić bio u pravu pic.twitter.com/BKWEggDUCY — Silvana (@Silvana71376830) 20. август 2024.

- Inače, sve što je (predsednik Vučić) pročitao u izveštaju je javno dostupno i finansijskim izveštajima koji svaka NVO podnosi Poreskoj upravi (Srbije) svake godine - ističe Međak.

Još jednom se pokazalo da je predsednik Vučić bio u pravu i po ovom, vrlo opasnom, pitanju po državu Srbiju.

Autor: Pink.rs