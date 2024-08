Potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin: Gospodin Rode nije okupacioni komandant Kosova, pa da sa Balistima dogovara granice Velike Albanije

O Srbima ništa bez Srba, o Srbiji nikada bez Srbije", poručio je potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin.

"Takozvani ambasador Nemačke u Prištini je izjavio da most na Ibru: "Ne sme da se otvori i da to mora biti predmet dijaloga između Zapada i Prištine". Srbe na koje se otvaranje mosta odnosi i Srbiju o čijoj zemlji se govori, niko nije ni pomenuo. "Zapad" koji na severu Kosova i Metohije nema svoje građane i Šiptari koji ne žive u Severnoj Mitrovici treba da se dogovore o odluci koja će promeniti živote Srbima koji žive u Kosovskoj Mitrovici. Obaveštavam takozvanog ambasadora Nemačke u Prištini Jerna Rodea da se Drugi svetski rat završio porazom Nemačke, i to ne Nacističke ili Hitlerove Nemačke, već Nemačke države i da zato gospodin Rode nije okupacioni komandant Kosova, pa da sa Balistima dogovara granice Velike Albanije. O Srbima ništa bez Srba, o Srbiji nikada bez Srbije", poručio je potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin reagujući na izjavu takozvanog ambasadora Nemačke u Prištini Jerna Rodea da o otvaranju mosta na Ibru moraju da se dogovore Zapad i Priština.

Autor: Dubravka Bošković