Buduća mlada u Beogradu otišla kod sveštenika i doživela šok: Sad postajete interesantni...

Predbračni ispit, ili razgovor sa sveštenikom koji budući mladenci obavljaju mesec dana pre venčanja, obično se opisuje kao formalnost gde se sveštenik malo raspita o vama, pokupi potrebne informacije i poželi sve najbolje. Međutim, jedan sveštenik iz Beograda je budućim mladencima mnogo bliže objasnio koliko je taj ispit važan i koliku težinu nosi. Nekada su ljudi ulagali ozbiljne napore da prođu ovaj ispit, a danas, čini se, kako i sam sveštenik kaže, ljudi sve olako shvataju, pa se to počelo odnositi i na brak, koji je najsvetiji čin. Tu, kako sveštenik kaže, ljudi ne daju obećanje samo svojim supružnicima, već i samom Bogu - a kršenjem tog obećanja navlače na sebe ogroman greh.

Kako je ispričala buduća mlada koja je "prošla" bračni ispit u crkvi, sveštenik je objasnio da su nekada mladenci bili na pravim mukama da ga polože i da su čak više puta dolazili, jer su uslovi bili veoma rigorozni.

- Nekada se lakše dobijala diploma fakulteta nego blagoslov od crkve za venčanje. Mladi su bili izloženi vrlo strogom ispitu. Kada je čovek počeo olako da izgovara reči i da ih koristi tek onako, izgubila se ta težina u mnogo čemu. Nekada je ljudima bila dovoljna reč, i to je nosilo veliku težinu, nisu im bili potrebni nikakvi papiri. E kada su ljudi počeli reč da shvataju olako, to se onda prelilo i na sve ostalo, pa i na brak - kaže sveštenik.

Da u braku nailaze iskušenja, priča sveštenik, i da se javljaju problemi koji do tada nisu postojali, čest je slučaj, ali i za to postoji objašnjenje i razlog.

- Vi ste sad u tami, i đavolu odgovara da vi tako ostanete što duže. Činom ulaska u brak vi prelazite na svetlu stranu. Sada vi postajete interesantni đavolu, a on ne jede, ne spava, već 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji radi na tome da vas razdvoji i pokaže da vi niste dostojni braka - priča otac.

Kako kaže, mnogima je dobro poznata ona rečenica: "Otkud sad problemi u braku, dok je u vezi sve bilo kako treba", ali sveštenik otkriva da tada postajemo meta vragu, koji nas stavlja pred razna iskušenja.

- Tvog supruga će početi da primećuju neke žene koje do tada nisu, ti ćeš postati interesantna nekim muškarcima koji te do tad nisu primećivali. Ne zapitate se zašto je to tako? To je zato što vaš brak postaje meta i izazov za đavola da ga razori i da vam se nasmeje i dokaže da je on u pravu. Biće mnogo iskušenja, teških momenata, ali tada stavite jedno drugo na leđa i nosite – na to ste se zakleli. Bog spaja dvoje ljudi ne da im oteža, već da im olakša. Da jedno diže drugo kad padne. Nema više odustajanja – kaže sveštenik.

Ipak, koliko god veliki greh bio razvod pred Bogom i poništenje crkvenog braka, sveštenik napominje da se niko nikom nije zavetovao i obećao da će trpeti maltretiranje i nasilje.

- Ne mogu da shvatim da čovek dođe i kaže mi: "Eto, prestao sam da je volim." Pa kako to? Takve stvari ja ne mogu da shvatim. Međutim, naravno, drugo je kada se dogodi nešto ozbiljno, jer se niko nije zavetovao da trpi neku vrstu nasilja, to je drugo - ističe.

Za kraj, sveštenik naglašava da brak nije kruna ljubavi i da ona dolazi mnogo, mnogo kasnije.

- Ljudi često umeju da kažu: "Eto, volimo se i želimo da krunišemo ljubav brakom", a ne znaju da je to daleko od krune. Kruna svega dolazi kasnije, mnogo kasnije. Kruna je kada vi ostarite zajedno, kada vaš brak opstane uprkos svemu i vi istrajete u tom odnosu. Tada možete reći da ste krunisali svoju ljubav i da ste uspeli - istakao je.

Autor: Snežana Milovanov