'TRI U GRUDI, DVA U GLAVU' Ni dan danas niko ne zna zašto je ubica sasuo 5 metaka u mladog pravnika iz Jagodine bez mrlje u životu

Nemanja Stojanović, pravni pripravnik, ubijen je 13. septembra 2017. u Jagodini u profesionalnoj sačekuši. Motiv i počinioci zločina do danas ostaju nepoznati, a istraga traje više od dve godine.

Reč je o profesionalnom ubistvu koje je šokiralo Srbiju. Advokatski pripravnik Nemanja Stojanović (27) ubijen je u profesionalnoj sačekuši 13. septembra 2017. godine ispred zgrade u Jagodini u kojoj je živeo, a počinioci tog zločina do danas nisu poznati. Ono što takođe nije poznato je i motiv zločina.

Nakon ubistva govorilo se o dve verzije. Kao prvi motiv spominjano je da je ubistvo Nemanje poruka njegovom ocu, koji je poznati jagodinski advokat Miki Stojanović, a kao drugi slučaj navođeno je da je Stojanović pomešan sa nekim drugim i slučajno ubijen jer je prava meta živela u istoj zgradi i vozila isti automobil.

O pucnjavi ispred zgrade policiju je obavestio jedan od stanara zgrade. U 2.45 sati posle ponoći, u Stojanovića su ispaljena četiri hica iz pištolja, a ubica je pobegao u nepoznatom pravcu i, s obzirom na to da je bilo gluvo doba noći, nije bilo svedoka.

- Ubistvo je delo profesionalnog ubice. Poznato je da samo da je advokat ubijen u klasičnoj sačekuši. Nije bilo nikakve razmene reči. Ubica mu je prišao i sa male udaljenosti ispalio mu je tri metka u grudi, a potom ga je overio ispalivši mu dva metka u glavu. Motiv i izvršilac su potpuno nepoznati. O motivu ne može čak ni da se nagađa. Ako znamo kakav je bio pokojni mladić, odnosno da nema nijednu mrlju u životu, motiv je vrlo diskutabilan - rekli su tada upućeni u istragu.

Na pogrešnom mestu u pogrešno vreme

U danima nakon ubistva sve je ukazivalo na to da je Stojanović ubijen greškom. Motiv naizgled nije postojao, pogotovu za tako surovo ubistvo, te je sve ukazivalo na to da je ubica napravio grešku i da se mladić našao u pogrešno vreme na pogrešnom mestu. Postoji mogućnost da je sačekuša bila za Nemanjinog komšiju koji je imao debeo krivični dosije i proveo 10 godina iza rešetaka u Valjevu i Zaječaru zbog razbojništva i teške krađe.

Hici su bili precizni, bili su fokusirani na telo i glavu, ali je ubica pucao u siluetu jer je žrtvu čekao u mrklom mraku, s obzirom na to da u to vreme, zbog oluje koja je pogodila Jagodinu, nije bilo struje. Takođe, ubica je najverovatnije gledao da izbegne susret sa žrtvom i što pre "završi posao", tako da to može da bude razlog zašto nije prepoznao u koga puca.

Nije pomoglo to što se Nemanja vraćao kući u isto vreme kada i osoba koja je najverovatnije zapravo bila meta, a da je ubici javljeno da meta pristiže. Međutim, po svemu sudeći, Stojanovićev komšija se zadržao u putu i prvi je do ulaza zgrade došao nedužni mladić.

Nemanja je pred zgradu stigao samo sedam sekundi pre muškarca za kog se sumnja da je bio prava meta, ali to je bilo dovoljno da ubica puca i pobegne.

Nemanjin otac gubi nadu da će uhvatiti ubicu

O Nemanjinom ubistvu je ranije govorio otac ubijenog momka, Milovan Miki Stojanović, advokat iz Jagodine i zamenik predsednika Advokatske komore Kragujevca, koji je tada ispričao da zna da je njegov sin ubijen greškom, ali da i dalje veruje da će dobro pobediti zlo.

- Evo već je dve i po godine prošlo od kada mi je sin ubijen, a njegove ubice nisu uhvaćene. Kad će, sada više ne znam... Ali i dalje verujem da će dobro pobediti zlo, rekao je pre nekoliko godina.

- Tužilačka istraga traje već dve i po godine i od tada je saslušano 25-30 ljudi. Neki od njih su iz policije. Jedan od policajaca, koji je saslušavao osumnjičene na poligrafu ukazao je na jednog mladića koji je pao na poligrafu. Taj osumnjičeni pokazivao je reakcije vezane za pripremu ubistva kriminalca koji je bio meta - ukazivao je sagovornik.

Prema njegovim rečima, prava meta, komšija njegovog sina, kasnije je i istražiteljima ispričao u kakvom je sukobu bio sa muškarcem koji je pao poligraf i ispričao sve do detalja. Međutim, i dalje ništa.

Kamera koja je postavljena na ulazu u zgradu tog dana nije radila

- Na osnovu svih operativnih saznanja potvrđeno je da je moj sin ubijen greškom. Da je meta bio neko drugi. Čak se sa istragom stiglo do određenih lica koja su eventualni učinioci. Jedan od njih, mogući izvršilac, nije dostupan našim organima - objašnjavao je Stojanović.

Kako navodi, više nije optimista da će ubistvo njegovog sina biti rešeno u skorije vreme.

- Ali verujem da će dobro pobediti zlo. Mora tako. Moj sin je nastradao kao greška jer su ga zamenili sa onima koji ne treba da postoje. Ali moj sin je bio na pravom mestu ispred svoje zgrade, ali meta se nalazila na pogrešnom mestu - na slobodi - rekao je on.

