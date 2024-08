SEVERINA U USTAŠKOJ UNIFORMI! Gledaj, narode: Opozicija na sav glas podržava osvedočenu srbomrziteljku

Propala srpska opozicija i njeni poslušnički kvazi-mediji ne čase časa da pruže podršku glumici sa jahte i pevačici Severi Vučković koja je privedena i zadržana prilikom pokušaja da uđe u Srbiju.

Zbog svojih ekstremno antisrpskih stavova Vučkovićeva je praktično preko noći postala zvezda srpske opozicije.

Za pevačicu je, kako je Informer već pisao, Srebrenica "genocid", "Oluja" odbrambena vojna akcija, Kosovo nezavisna država a srpski patrijarh se druži sa kriminalcima.

Uz to, Severina je svojevremeno snimila spot za pesmu Hrvatica u kome je pozirala u ustaškoj uniformi.

Ceo ovaj spisak bizarnih stavova po prirodi stvari očigleno prija srpskom opozicionom uhu, pa je na društvenim mrežama otvorena trka ko će pre da joj da podršku.

Među prvima se oglasio Pavle Grbović, Đilasov potrčko predsednik Pokreta slobodnih građana Srbije.

- O kakvim spiskovima verbalnih delikata govori Ivica Dačić dok opravdava nepotrebno zadržavanje i maltretiranje ljudi na granicama? Šta je ovo 1948, a on se uživeo u ulogu Jova Kapičića? To maltretiranje običnih građana, pevača, glumaca zbog izjava i pesama mora da prestane, i to sa svih strana - napisao je on.

PSG se oglasio i zvaničnim saopštenjem u kojem se takođe pruža podrška Severini i ističe da je bezbednost građana Srbije višestruko ugrožena jer se bezbednosne službe bave pre svega političko-estradnim progonom neistomišljenika režima.

Podršku Severini pružio je i ideolog opozicije, advokat Čedomir Stojković.

- Bravo Severina! Sjajna ženo - likuje osvedočeni srbomraz.

Autor: Dalibor Stankov