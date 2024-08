Prozapadna opozicija brani Severinu: Ostavite je na miru, hapsite Srbe sa Kosova, oni su teroristi

Prozapadna opozicija, naročito njen ekstremno radikalni deo okupljen oko lažnih ekologa, podržava osvedočenu mrziteljku Srba i pevačicu Severinu Vučković.

Nakon što je obelodanjena vest da je Vučkovićeva privedena na srpskoj granici prilikom pokušaja da uđe u zemlju, dežurni hejteri brže bolje potrčali su da joj pruže podršku.

Među prvima se oglasio Pokret slobodnih građana (PSG) na čijem čelu je Pavle Grbović koji je u zvaničnom saopštenju poručio da je "bezbednost građana ugrožena jer se bezbednosne službe bave pre svega političko-estradnim progonom neistomišljenika režima i zaštitom kriminalaca i terorista poput Milana Radoičića".

Bezbednost građana Srbije je višestruko ugrožena jer se bezbednosne službe bave pre svega političko-estradnim progonom neistomišljenika režima i zaštitom kriminalaca i terorista poput Milana Radoičića. https://t.co/1bC4kVOKrk — Slobodni građani (@pokretslobodnih) 26. август 2024.

Nije se dugo čekalo da se oglasi i Zeleno-levi front i jedan od predstavnika ove minorne koalicije Dobrica Veselinović.

- Osuđujemo policijsko zadržavanje Severine na granici i upućujemo joj svu podršku! - stoji u objavi.

Osuđujemo policijsko zadržavanje Severine na granici i upućujemo joj svu podršku! https://t.co/1CNlgqC8Um — Zeleno-levi front (@nedavimobgd) 26. август 2024.

To što se Severina slikala u ustaškoj uniformi, to što pljuje crkvu i državu, to što Srebrenicu proglašava genocidom, a Oluju odbrambenom vojnom akcijom, to takozvanim liderima opozicije, koji će sve iskoristiti ne bi li stekli jeftine političke poene, očigledno ni najmanje ne smeta.

