'Poseta Emanuela Makrona dolazi u ključnom trenutku!' Stefan Krkobabić: Vučićeva diplomatija donosi Srbiji podršku najmoćnijeg lidera Evrope

Stefan Krkobabić, potpredsednik Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda (PUPS), izneo je jasan stav o značaju predstojeće posete francuskog predsednika Emanuela Makrona Srbiji.

On je istakao da poseta dolazi u ključnom trenutku za Srbiju i predstavlja potvrdu dobre spoljne politike koju vodi predsednik Vučić, ali i strateškog partnerstva sa Francuskom.

- Kada vidimo kako pojedine evropske zemlje postupaju prema građanima samo zato što pevaju rodoljubive pesme druge države, postaje jasno koliko je važno da Srbija ostane na svom putu ka Evropskoj uniji - rekao je Krkobabić za Hepi Televiziju, osvrćući se na nedavne događaje koji su uzdrmali region.

- Međutim, moramo biti svesni da neki od tih članova EU ne poštuju osnovne vrednosti, kao što su poštovanje tuđe kulture i nacionalnog identiteta.

Govoreći o odnosima sa Francuskom, Krkobabić je istakao da su oni na najvišem nivou u poslednjih sto godina, od Prvog svetskog rata.

- Srbija i Francuska su bile saveznici u najtežim trenucima, a danas, zahvaljujući politici predsednika Vučića, ponovno obnavljamo te veze - rekao je Krkobabić i dodao:

- Došli smo u situaciju da su stvarno sada zbog ove nove politike koju vodi predsednikVučić na spoljnopolitičkom planu, svi morali da prihvate kao realnost ubrzani razvoj Srbiji, da svi moraju sa Srbijom da razgovaraju, pa eto i predsednik Emanuel Makron za tri dana je kod nas ovde u Srbiji. Videćete da će to biti jedna od najsveobuhvatnih poseta francuskog rukovodstva Republici Srbiji.

Krkobabić je posebno naglasio značaj ove posete u kontekstu rešavanja pitanja na Balkanu, posebno u vezi sa Kosovom i Metohijom.

- Predsednik Makron i Evropska unija jasno su pokazali zaokret u politici prema Kurtiju, što pokazuje novi politički kurs - rekao je Krkobabić i dodao:

- Nama ostaje uvek ona tema, otvorena Kosove i Metohije, sve dok ne zaštitimo u potpunosti prava srpskog naroda koji je tamo ostao. I još jedna stvar, zaustavimo proces koji je pokrenut u Prištini, a to nije nezavisnost Kosova, već želja da se stvoriVelika Albanija.

Kada je reč o podršci Srbije na putu ka članstvu u EU, Krkobabić je bio odlučan:

- Mislim da je Francuska nedvosmisleno rekla da vidi Srbiju u Evropskoj uniji. Mi u tomoramo da im verujemo, zato što i u Francuskoj imate ozbiljno rukovodstvo, nešale se. Ne dolazi predsednik Francuske slučajno ovde. To je izuzetno organizovana zemlja, strateški planira i vuče svoje poteze. Vidimo da sada padaju u vodu onepriče koje se spočitavaju predsedniku, da je on nečiji igrač ili da za nekogaradi. Sada vrlo dobro svi oni u opoziciji, oni koji imaju sumnju, vide da rukovodstvo Srbije isključivo radi samo u interesu Srbije, i još bitnije, svih građana Republike Srbije. To je najbitnje, i to će ova poseta, koja će trajati dva ili tri dana, još se tačno i to ne zna, to pokazuje ta poseta i teme o kojima će se razgovarati, su znači šarenolike i raznolike, i prosto to govori o podršci jednog od najvećih svetskih lidera u ovom trenutku, što svakako jeste, a najvećije lider u Evropi je sigurno trenutno Emanuel Makron, govori da mi imamo podršku i da rukovodstvo ove zemlji ima izuzetnu podršku po tomu pitanju.

Krkobabić je zaključio da ova poseta nije samo formalna, već će doneti konkretne rezultate, posebno u oblasti vojno-tehničke saradnje.

- Ovo govori da Francuska, kao što sam vam i rekao, vidi Srbiju kao najozbiljnijipolitički faktor na Zapadnom Balkanu i da to sa ovom svojom otvorenušćupokazuje. Verujte mi, niko ni sa kim ne bi sarađivao, pogotovo ne na planu vojno-tehničke saradnje i bezbednostne politike, da u tu drugu zemlju ne veruje. I priča oprodaji aviona, koja je izuzetno za nas bitna, upravo to govori da postojimeđusobno poverenje, ne prodaju se stvari danas, tek tako u trenutku kada jedanmetak ne možete da kupite, prosto znate kod koga idete i znate sa kim pričate - zaključio je Krkobabić.