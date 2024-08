SKANDAL! Ćuta ponovio pretnje građanskim ratom i ubistvom predsednika: Vučiću, čeka te MOTIKA! Zapalićemo Srbiju!

Lider opozicije Aleksandar Jovanović Ćuta ponovio je danas na N1 pretnje građanskim ratom i ubistvom predsednika Aleksandra Vučića, stao u zaštititu Severine, izvređao novinare i medije čija uređivačka politika mu se ne sviđa i najavio njihovu zabranu.

- Mi ćemo sad pričati o jednom drugom požaru, a to je opšta pobuna protiv litijuma i ovog ludila koje, takođe, zahvatilo celu Srbiju, da će oog momenta kad se tamo bude pojavila mehanizacija da se desi prelomni momenat, a to je to je, znači, teritorija koja posmatram kao okupiranu teritoriju, i treba je tako i posmatrati. Znači mi smo u vanrednom stanju. Kad se budu pojavili bageri Rio Tinta gore, mi ćemo ih tretirati isto kao što smo tretirali Poćoreka 1914 godine. Ako ne slušaš struku, Vučiću, a to su akademici koji su se jasno odredili po pitanju ovog projekta, onda ćeš slušati motiku. Vidim danas, Severina se oglasila. I nju su uspeli da zadrže. Ne znam šta im to treba. Čačka Severinu, on je totalno poludeo, očigledno - rekao je Ćuta i dodao:

- Moje zavitalavanje sa Informerom po sudovima traje jako dugo. To su bolesnici, to je ono što nije urađeno 6. oktobra, a to je lustracija takvih nakon promena vlasti, koja će kad-tad da se dogodi. Svi ti Krstići, Marići, te spodobe sa Pinka... - rekao je lažni ekolog.

Podsetimo, pre samo nekoliko dana opozicioni novinar Aleksandar Dikić i lažni ekolog Aleksandar Jovanović Ćuta su pozvali na nasilje i ubistvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Autor: Dalibor Stankov