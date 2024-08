Premijer odgovorio Zagrebu! Vučević o sramnoj presudi grupi 'Jandrino jato': Osudili su ih zbog pesme kralju Petru koji je i njima doneo slobodu

Premijer Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da su u Hrvatskoj osuđeni pevači grupe Jandrino jato jer su pevali srpske patriotske pesme, čime se, kako kaže, direktno krše elementarna i osnovna ljudska prava Srba u Hrvatskoj.

Vučević je tako odgovorio na pitanje kako komentariše to što je iz Hrvatske stigla još jedna presuda - za pevače grupe Jandrino jato koji su osuđeni jer su pevali pesmu Marširala kralja Petra garda, kao i nedavni slučaj hapšenja srpskog advokata Berića, kao i pitanje kakve nam to poruke šalju komšije kada s druge strane već godinama u Hrvatskoj nema nikakvih kazni za one koji konstantno veličaju ustaštvo.

- Šalju nam signal da čudna pravila i vrednosti važu o EU. I čini mi se potpuno suprotno od onoga kako mi razumemo pravile i vrednosti EU. Ovo je direktno kršenje elementarnih ljudskih prava, ali to traje u kontinuitetu. Nažalost u Srbiji se više kuka za Severinom nego za jednim Srbinom koji je uhapšen ili stradao. Ovde će vam mnoge nevladine organizacije mnogo više žaliti za jednom grančicom, a nikada nećete čuti da osuđuju teror nad Srbima na Kosovu i Metohiji, nikada - rekao je Vučić.

Dodao je da je "to valjda van opisa njihovog rada ili van obaveza prema onima koji ih finansiraju".

- A što se tiče Jandrinog jata, mnogi moji prijatelji Krajšnici vole tu grupu, a ja lično baš volim pesmu Marširala Kralja Petra Garda, to je jedna slobodarska pesma. A da nas sve podsetim, a i ove koji proganjaju one koji pevaju tu pesmu, da je taj Kralj Petar baš doneo slobodu i ovima koji danas hapse zbog te pesme. Da nije bilo Kralja Petra I i njegovog sina kralja Aleksandra I Karađorđevića, da li bi oni danas imali države i ne bi se oslobodili od onih monarhija koje su ih kontrolisale vekovima. Verovatno je to vid zahvalnosti - rekao je Vučević.

Autor: Snežana Milovanov