VUČEVIĆ: Neprestane pretnje predsedniku Vučiću opasne i nisu za potcenjivanje, ne pozivaju na političku smenu već likvidaciju!

Predsednik Vlade Miloš Vučević izjavio je danas da su neprestane pretnje predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću opasne, da nisu za potcenjivanje i ocenio da postoji niz napada koji zapravo pozivaju, ne na političku smenu, već na fizičku likvidaciju predsednika države i njegove porodice.

"Nad Aleksandrom Vučićem konstantno se sprovodi dehumanizacija, delegitimizacija i kriminalizacija", kazao je Vučević novinarima nakon sednice Socijalno-ekonomskog saveta, ističući da je reč o precizno osmišljenoj kampanji.

Vučević je ocenio i da kada se kaže da se to dešava, odgovor bude da je to "napad na nezavisne medije, opoziciju, intelektualce", naglašavajući da je to "klasična zamena teza".

Dodao je da se svakodnevno od političkih protivnika čuje da decidno kažu da ne mogu da Vučića politički pobede i da bi onda trebalo da ga "proteraju, ubiju, vešaju".

"Govore da je i (Nikolae) Čaušesku leteo helikopterom pred kraj. Aludiraju na one koji su pogubljeni, proterani, oterani u kazamate. Kada se to postavi kao dokaz, oni kažu: ovo je sad autokratija, ugrožavanje slobode medija ili govora", kazao je premijer.

Naglasio je da su pretnje Vučiću opasne, podsećajući da se mislilo da u Slovačkoj nije moguće da se dogodi atentat na premijera, kao i da je Donald Tramp mislio da nije ugrožen.

"To su mnogo ozbiljne stvari da bi im se olako pristupalo", zaključio je Vučević.

Autor: Iva Besarabić