Vučić u Pragu o evropskim integracijama: Nisam negativan, realan sam

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na panelu "Pridruživanje Zapadnog Balkana EU" u okviru Globalnog bezbednosnog foruma GLOBSEC 2024 u Pragu.

Vučić je istakao da je veoma zainteresovan za napredak Srbije, te dodao da nije optimista po pitanju proširenja EU.

Nisam optimista, ne verujem da ćemo biti deo EU 2028. godine, postoje brojna pitanja. Ovde imamo interese EU koji se s vremena na vreme razlikuju od naših interesa. Ako neko od nas postane član EU, to ne može da se desi do 2030. god, ali i to je skoro. Imamo različite procene o budućnosti EU ali svi želimo da budemo deo EU, ali nismo sigurni kako će situacija izgledati u zemljama članica. Očigledno je da Ukrajina i Moldavija dobijaju momentum, a istovremeno postoji jedna javna iscrpljenost unutar EU na temu proširenja. Za nas je najvažnije da obavimo mnoge konkretne korake, da dobijemo jedinstvenu oblast plaćanja, da se dobije više investitora, da se sprovedu neopšhodni procesi reformi kada je reč o provosudnim sistemima, ako sve to uradimo, naravno privlačenje direktnih stranih investicija...

- Uvek sam pragmatičan, nisam sanjar ali sam zainteresovan za ekonomski napredak Srbije i sve smo pretekli na Zapadnom Balkanu. Sa četvrtog mesta u regionu, došli smo na prvo mesto u skoro svim parametrima. Želimo da naši ljudi žive bolje, a da li će biti spremni za nas videćemo. Mi moramo da sprovedemo brojne reforme, ali i EU će morati da prihvati činjenicu da možda imamo različita gledišta na određena pitanja, određene probleme koje treba da rešimo - rekao je predsednik Vučić.

Nisam došao da nikoga lažem, hteli ste da kažem da ćemo biti, a nećemo. Neće se to dogoditi, ne želim da lažem svoj narod. Vi ste rekli da Ukrajinci treba da budu pobednici, ja sam rekao u redu, ali videćemo da li će tako biti. Kažem ono što mislim i na žalost čini mi se, da sam u ne malom broju slučaja bio u pravu.

Predsednik Vučić se potom nadovezao i rekao da predsednik Milatović hoće da kaže da se Srbija razlikuje od Crne Gore.

- To i jeste. Mi se nismo u potpunosti uskladili sa odlukama EU, ja to ne krijem, otvoreno govorim i zato mi imamo sopstvenu politiku. Rekao je da koriste evro 20 godina, mi imamo svoju valutu i ponosni smo na to. Oni su članica NATO mi nismo jer nas je NATO bombardovao, iako imamo dobre odnose sa NATO. Naša saradnja raste i mogu da kažem da računamo na NATO da štiti stanovništvo Srbije na KiM. Mi smo najveća zemlja na Zapadnom Balkanu i verujem da uspeh svake zemlje jeste dobar za nas ali verujem da sam ja realniji makar malo iskusniji kada je reč o ovim pitanjima, imamo isti cilj, da postanemo deo EU, ali meni je uvek najvažnije ono što mogu da uradim za svoju zemlju i to je ono na šta se svodi naš posao. Nadam se da je predsednik CG u pravu, mislim da sam ja, ali nadam se da ćemo postati deo EU pre nego što mislim.

Ljudi kažu da imate odnos sa Putinom koji je problematičan, kako odgovarate na to i da li igrate na dve strane, upitala je moderatorka:

- Koje odnose imam sa Putinom? Vi ste rekli da imam, pitam vas koje imam. Ja održavam odnose? Nisam razgovarao sa njim 2 i po godine, od kada je počeo rat. Rekli ste da održavam odnose, a nisam priča osa njim od rata za razliku od mnogih drugih lidera koji su pričali sa njim. Mnogi evropski lideri jesu, ja nisam. Vi iz nekog razloga ste hteli da kažete da ja jesam, a drugi lideri nisu.

- Da vam kažem oko sankcija, i obe strane. Ne postoje obe strane, mi smo na EU putu, da mi imamo dobre tradicionalne odnose sa Rusijom i toga se ne stidim i nije me sramota. Jedina smo zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji, nisam uplašen da to kažem otvoreno. Sa druge strane osudili smo rusku agresiju na Ukrajinu i u UN. Na kraju, govoreći o humanitarnoj pomoći Ukrajini, sve je o društvenim mrežama, novinarima, propagdnda. Kada govorite ko je pomogao od Zapadnog Balkana u humanitarnoj pomoći Ukrajini, svi zajedno su dali Ukrajini 200 puta manje, nego mala Srbija i ne pitajte mene, pitajte Ukrajince.

Imali ste razgovor sa Ursulom fon Der Lajen , da li se ona slaže sa tim što vi kažete?

- Ne, niko se ne slaže sa mnom, ali svi razumeju moju poziciju, nikoga ne lažem i govorim svima koja je pozicija Srbije. Imao sam odličan razgovor sa njom, razgovarali smo o svim pitanjima, oko zelenih koridora, našli smo zajednički imenitelj, iako ne znam ništa o klasterima i birokratskim stvarima, mislim da ćemo otvoriti klastere do kraja godine - rekao je Vučić.

- Uvek su neke sumnje, "ti hoćeš da budeš trojanski konj u EU". Ja kažem otvoreno, da, mi hoćemo da budemo deo EU što je pre moguće i znam koje stvari sve treba da uradimo. Uvek čujemo sumnje, "Ne, ne želite da budete deo EU, želite da budete ruski Trojanski konj". Čujete to svaki dan, ali moramo da gradimo uzajamno poverenje - kaže Vučić.

Kako da kažem ljudima da ćemo ući u EU 2028. godine? Kako to mogu da im kažem. Doći će 2028. godina i šta onda? - upitao je Vučić.

Na panelu učestvuje i predsednik Crne Gore Jakov Milatović. On je rekao da u smislu geopolitike, vojnog saveza, da je sve prisutno u CG, uskladili su spoljnu politiku sa EU i navodi da je CG jedina zemlja regiona koja je otvorila sva poglavlja.

- Verujem da prirodno postoji drugačiji status između zemalja u regionu. Nacionalni interes Crne Gore je da ceo region postane deo EU. Svaki uspeh koji ostvari Srbija, Albanija, Bosna je uspeh i Crne Gore, tako gledamo na svoje susedstvo i mislim da bi svi to tako trebalo da posmatramo - naveo je Milatović.

Vučić je danas na marginama foruma u Pragu imao niz odvojenih bilateralnih sastanaka sa brojnim zvaničnicima.

Autor: Snežana Milovanov