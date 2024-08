Vučić o situaciji na KiM: Ne razumem krajnji rezultat i smisao koje prištinsko rukovodstvo vidi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na panelu "Pridruživanje Zapadnog Balkana EU" u okviru Globalnog bezbednosnog foruma GLOBSEC 2024 u Pragu.

Nakon panela Vučić se obratio medijima i govorio o aktuelnim političkim temama.

Češki predsednik će uskoro doći u Srbiju, imao mnogo čeških investitora. Sadržajan razgovor sa Ursulom fon der Lajen, otvoren razgovor sa Lajčakom, dobar razgovor sa finskim predsednikom. Razmenjivaćemo stavove i nadu i svoja očekivanja, uputiti molbe Kini da se uključi u rešavanje problema po pitanju mira. Imaćemo sastnake sa nekoliko čeških kompanija sastanke. Imali smo sa Robertom Fasom važan sastanak, zadovoljan sam i mislim da je bilo dobro bez obzira na umor i sve što se zbivalo.

- Obnovili smo stare, napravili nove kontakte i nadam se da ćemo pre kraja godine videti napredak Srbije na evropskom putu, a stvarno nisam u stanju da obećam da ćemo da budemo deo EU 2028 jer bi to bilo neozbiljno sa moje strane. Ne volim da govorim neistinu svom narodu zarad političkih poena. Ako bude, biću najsrećniji na svetu i priznati da sam promašio ali se plašim da nisam promašio i u onim drugim procenama što se tiče situacije na ratištu - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije osvrnuo se i na situaciju na KiM

- Razgovarao sam sa svima o KiM. Sa Lajčakom je to de fakto jedina tema. Važno je to što su osudili ponašanje Kurtija, što NATO drži svoje pozicije čvrsto što se tiče mosta na Ibru. Ne razumem šta je smisao osim želje da se isprovocira Srbija. Ne razumem krajnji rezultat i smisao koje prištinsko rukovodstvo vidi. Da zauzmete sobu i šta onda? Sve radite na destabilzaciji regiona. Ne vidim da je to mudra politika, ali što bih njih savetovao šta i kako da rade. Mi ćemo da se ponašamo odgovorno. Predstavnici Srpske liste imaju razgovor u Prištini sa predstavnicima Kvinte.

Mi ćemo da radimo sa našim narodom, dobijaće svoja primanja kako god, nastavićemo da investiramo, pokušaćemo da čuvamo mir i opstanak našeg naroda na KiM. Ako postoji jedn asitnica koja nije loša, polako ali sigurno ceo svet počinje da razume ko pravi probleme. To je važno za nas, nisam siguran da oni koji su na ovakav način nastavili progon našeg naroda su nešto uspeli da dobiju. Da li to izaziva nervozu kod Srba, onih koji žive na KiM nema sumnje, ali kao što su rekli lideri Srpske liste, i oni moraju da budu trpeljivi i istrajni kao i mi. Moramo da budemo i verujem da ćemo na kraju pronaći rešenja za naš narod.

Autor: Snežana Milovanov