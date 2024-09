Prof dr Nada Basara aktivna i u penziji: Malteški vitezovi se ne odriču 'pokretačke snage' tako lako

Malo je reći da je prof. dr Nadežda Nada Basara u mnogo čemu prva i najbolja. Ovako smo prije 12 godina u crnogorskim medijima najavili profesoricu dr Nadu Basaru i kroz intervju u Dnevnim novinama "Dan" predstavili najbolju u svojoj profesiji.

Do danas samo su se brojke promijenile. Veći je broj izliječenih pacijenata kao i procenat izlječenja. Prof. dr Nada Basara prva je doktorka iz Jugoistočne Evrope koja nije rođena i školovana u Njemačkoj a kojoj je uručena profesorska titula na Univerzitetu u Lajpcigu; prva je pravoslavna doktorica interne medicine direktor katoličke bolnice Malteških vitezova; prva je u Njemačkoj primijenila američki lijek i spasila od najgoreg vida aplastične anemije pacijenta iz Srbije. Prof. dr Basara je i danas prva po postotku izlječenja transplatacijom matičnih ćelija. Osim što je prva ona je i najbolja u svojoj profesiji, najbolja je supruga, majka, baka ali i prijatelj svojim pacijentima i kolegama. Sa suprugom Branislavom, dipl. mašinskim inženjerom i GMP - Expetrom na nivou EU, se otisnula u tuđinu gdje je uporedo sa porodicom gradila i profesionalnu karijeru. Na njenoj strani je statistika koja bilježi na desetine hiljada izliječenih pacijenata od najtežih malignih bolesti, uspješnost transplantiranja matičnih ćelija u samom svjetskom vrhu, kao direktorka interne medicine na nastavnoj bolnici Univ. Kiel, St. Franziskus Malteser Flenzburg je najviše zaslužna, što je bolnica postala jedna od najuspješnijih bolnica Njemačke.

Pored uspjeha u praksi profesorica dr Basara ima i ogroman broj objavljenih i citiranih naučnih radova iz medicine, zaslužila je najviša priznanja za humanost i izlječenje bolesnika od strane SPC i Malteškog Reda Njemačke, u njenoj kolekciji su i najviša državna priznanja predsjednika Srbije i predsjednika Crne Gore za nauku u medicini i liječenje ljudi.

Ona je i nakon punog radnog staža i dalje zakleta Hipokratu i porodici. I penzionisana prof. dr Basara ima entuzijazam, ljubav i volju, a o znanju i iskustvu da ne govorimo, da nastavi svoj naučni rad i doprinese naučnom napretku i pomogne svima kojima je njena stručnost potrebna.

A potvrda njenog uspjeha su oni koje je održala u životu i vratila ih profesiji u kojoj uživaju široke narodne mase. Jedan od njih je i glumac Svetozar Cvetković koji je nedavno nagradu Pavle Vujisić za izuzetan doprinos umjetnosti glume, koje mu je dodijelilo Udruženje filmskih glumaca Srbije, posvetio upravo svojoj doktorki, prof. dr Nadi Basari za uspješno izlječenje.

- Prije otprilike sedam, osam godina ljudi su se u dobroj mjeri pozdravljali sa mnom, manje više suznih očiju, očekujući da je to naš možda i poslednji susret. Neke filmove sam morao da prekinem da snimam zbog toga što su okolnosti bile takve, ali u jednom času na sjeveru ove naše planete sreo sam jednu doktorku koja mi je vratila život u ruke, koja mi je produžila život, koja mi je omogućila da i večeras budem sa vama. Njoj posvećujem ovu nagradu, ona se zove Nada Basara. Hvala joj za život koji mi je dala, hvala joj za ovu nagradu - istakao je Cvetković.

Povjerenje pacijenata i vjera u nadu i Nadi je najdragocjeniji rezultat nakon uspješnog izlječenja pacijenta.

Prof. dr Basara je postavila vrhunske svjetske rezultate u zadnjih 13 godina u liječenju hematoloških i onkoloških pacijenata: 88 odsto preživljavanja nakon dvije godine posle transplantacije matičnih ćelija i 90 odsto izliječenih onkoloških i hematoloških pacijenata. Iskustvo u liječenju nerijetko je primjenjivala i na crnogorskim pacijentima, od 12 transplantiranih u 2015/2016. god, samo u periodu od godinu dana, uglavnom mlađih pacijenata iz Crne Gore, svih 12 se vratilo kući i dalje uživalo u ljepotama života. Svoje znanje i iskustvo nesebično prenosi i mlađim kolegama. Obučila je preko 40 internista i 10 hematoonkologa koji će, nada se nastaviti istim putem u liječenju bolesnika sa teškim malignim bolestima.

Profesorka dr Basara od juna 2023. pregleda pacijente u Poliklinici Natal u Podgorici i daje stručna mišljenja. Malteški vitezovi Njemačke je se takođe nisu tako lako odrekli odlaskom u penziju. Sklopili su sa njom consalting ugovor, kojim je ljekari bolnice konsultuju oko transplantacija matičnih ćelija i liječenja onkoloških i hematoloških bolesnika.

- Maligne bolesti se liječe timski i interdisciplinarno, jer su u terapiju uključeni i hirurzi, i radijacioni onkolozi, i hemato-onkolozi, kao i radiolozi, posebno intervencionalni radiolozi, patolozi i psihoonkolozi. Onkološki koncept liječenja maligne bolesti se diskutuje i planira na početku bolesti, prije početka bilo koje terapije, a zatim i posle određenih djelova terapije. Najčešće pacijenta od početka bolesti do završetka terapije, kao i na kontrolnim pregledima vodi i prati klinički onkolog. Većina onkoloških bolesti je izlječiva ako se otkrije u ranom stadijumu bolesti, prije nego što je došlo do širenja bolesti koje nazivamo metastaziranje. Hematološke bolesti su takođe u većini slučajeva izlječive. Kod uznapredovalih stadijuma bolesti je takođe u nekim slučajevima moguće izlječenje, kao što je to kod karcinoma debelog crijeva, kod ostalih bolesti se postiže savremenom terapijom hronično stanje bolesti koje može da traje i nekoliko godina i pored toga što se bolest proširila - objašnjava prof. dr Basara.

Za one koji je dobro poznaju dr Basara je pokretačka snaga, tzv "moving force", naročito kada je u pitanju život bilo kog njenog pacijenta. "Prevrnuće i nebo i zemlju" da pronađe lijek ili da pacijenta uključi u neku studiju za novi lijek.

Uzdigla se nedavno i iznad polemika, koje su joj oni kojima je pokretačka snaga zasmetala, htjeli da nametnu. Htjela je da za godinu dana otvori Centar za transplantaciju matičnih ćelija na KCCG, kao što je to i uspjela u Njemačkoj. Svoje obaveze iz ugovora sa KCCG je prije roka profesionalno završila, ali su zakazale državne strukture.

- Kroz komentare čitalaca i poruke podrške pokazalo se da je uz mene narod Crne Gore, koji nije povjerovao navodima u saopštenju za javnost. Sad ću još više sa ponosom da ističem moje crnogorsko porijeklo, i pamet i razum koji iz tog naroda zrači - poručuje prof. dr Basara, rođena Ivović.

Tokom boravka u Crnoj Gori prof dr Basara je prošle godine organizovala i prvi balkanski Forum za pacijente oboljele od hematoloških i onkoloških bolesti u Crnoj Gori. Ove godine organizuje 2. Forum za pacijente oboljele od hematoloških i onkoloških bolesti 24. oktobra u okviru "1. CUOH Međunarodnog kongresa onkologa i hematologa", od 24. do 26. oktobra, u hotelu Mediteran u Bečićima.

- Očekujem, isto kao i kod prvog Foruma, veliki odziv pacijenata i njihove najbliže rodbine, i to ne samo iz Crne Gore i Srbije, već i Republike Srpske,Sjeverne Makedonije, i iz cijelog regiona. Ulaz je, kao i prošle godine, slobodan za sve zainteresovane. Teme predavanja će biti iz oblasti ishrane, psihologije i rehabilitacije za bolesnike oboljele od hematoloških i onkoloških bolesti, a na pitanja će odgovarati predavači i ja - kazala je profesorica.



Kako je otkrila na 1. CUOH Međunarodnom kongresu onkologa i hematologa biće ukupno 35 predavača (www.cuoh.me).

- Dovodimo 12 najvećih svjetskih imena iz medicine, profesore koji su proslavili njemačku hemato/onkologiju u EU i svijetu. U Njemačkoj, a i drugim državama EU, hematologija i onkologija čine jednu specijalizaciju, hemato/onkologiju. Prvenstveno zahvaljujući predavanjima njemačkih profesora medicine, 1. CUOH Kongres onkologa i hematologa je dobio visoku kategorizaciju kvaliteta kongresa i internacionalno je akreditovan od strane Evropskog društva hematologa- EHA, sa visokim brojem EBAH bodova za ljekare! Pokroviteljstvo nad kongresom je preuzelo njemačko udruženje hematologa i onkologa DGHO. Ovaj kongres će biti jedinstvena prilika za onkologe i hematologe iz Crne Gore, Srbije, regiona i EU, ljekare iz svih povezanih grana medicine sa hematologijom i onkologijom, kao što su: pneumologija, hirurgija, radiologija, gastroenterologija, anesteziologija, psyho-onkologija, gerijatrija, opšta medicina, itd, da se informišu o najnovijim dostignućima medicine u svijetu - poručuje profesorica.

Forum za pacijente i Kongres će otvoriti predsjednica ljekarske komore Crne Gore, dr Žanka Cerović, a predavanja njemačkih profesora, ambasador Njemačke u Crnoj Gori, Peter Felten.

Autor: Dubravka Bošković