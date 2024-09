Priština pojačava teror: Srbi strepe da će Kurti da udari na obrazovanje i zdravstvo

Posle upada u zgrade na severu Kosova, postoji realna bojazan da će Kurti nastaviti sa svojim terorom, te da su sledeće na redu obrazovne i zdravstvene institucije.

Premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti ubrzano pojačava pritisak na Srbe na Kosovu i Metohiji uoči izbora koji ga očekuju ne bi li na krilima antisrpske politike obezbedio još jedan mandat. Istovremeno, međunarodna zajednica sve mirno posmatra uz povremeno podizanje obrva, ali bez ikakvih konkretnih koraka koji bi obuzdali Prištinu u daljem progonu srpskog naroda. Sagovornici Kurira navode da posle upada u zgrade na severu Kosova postoji realna bojazan da će Kurti nastaviti sa svojim terorom, te da su sledeće na redu obrazovne i zdravstvene institucije.

Ispred zgrada koje je još u petak blokirala takozvana kosovska policija, te Fonda PIO, Srbi su juče protestovali jer ih ne puštaju na njihova radna mesta (pogledati okvir). Igor Simić, direktor Direkcije Fonda PIO za Kosovo, poručio je da su uzurpatori koji su oteli imovinu države Srbije onemogućili da više od 40 porodica zarađuje svoje plate, a više od 30.000 da dobije usluge od rada institucija koje su smeštene u zgradi PO Kosovska Mitrovica.

Ne popušta

Politički analitičar Srđan Graovac za Kurir ocenjuje da postoji realna bojazan da će Kurti nastaviti sa svojim terorom, te da su sledeće na redu obrazovne i zdravstvene institucije.

- To je sada već izvesno jer se bliže izbori u južnoj srpskoj pokrajini, raspisani su za 9. februar, a Kurti nema nameru da sada popušta ili pravi bilo kakve ustupke, već ima nameru da pojača svoju agresiju prema srpskom stanovništvu. U jednom radikalnom nacionalističkom društvu, kakvo je društvo kosmetskih Albanaca, takva retorika dobija glasove. Plus što on na taj način nastavlja svoju politiku progona Srba, što je deo njegove strateške politike - kaže Graovac.

Govoreći o politici međunarodne zajednice, Graovac kaže da je mala verovatnoća da se neke verbalne osude pretvore u posledice za Prištinu.

- Za njih je Kosovo nezavisna država koju su oni stvarali i samim tim srpske institucije smatraju paralelnim institucijama. Sve to što osuđuju je to što proces ukidanja institucija ide bez dogovora s Beogradom i suviše agresivno. Naime, imaju identičan stav kao Kurti samo se ne slažu s načinom na koji on to radi - zaključio je Graovac.

Životni san

Nekadašnji šef diplomatije SR Jugoslavije Vladislav Jovanović za Kurir je ukazao da je sve što Kurti radi, a u poslednje vreme vidno ubrzanim tempom, u skladu s njegovim političkim ambicijama da dobije još jedne izbore, ali i ostvari svoj životni san da Kosovo bude bez Srba.

- Ta žurba koju Kurti pokazuje idući ka svom cilju da protera Srbe je očigledna bez obzira na rizike koji mogu da je prate. S druge strane, podizanje obrva zapadnih sila prema njemu je daleko od toga da ga spreči u naumu, što pokazuje da sve što radi nije ni protiv njihovih interesa. Niko to ne sme da kaže, ali to bi za njih bila čista situacija, jer ako nema Srba na Kosovu, nema ni problema. Zato će da zamute situaciju tako što će kao da pokrenu dijalog Beograda i Prištine, a u stvari je to samo mrtva trka za dobijanje vremena. Jer, da se nešto zaista htelo postići, postiglo bi se do sada - kaže Jovanović.

Dodaje i da je dodatni razlog za Kurtijeve pokušaje da pošto-poto reši situaciju mogućnost promene struktura u SAD.

- Sigurno je dodatni razlog za ovakve akcije to što Kurti pokušava da što pre izmeša karte dok se situacija ne zakomplikuje ukoliko Donald Tramp pobedi u predsedničkoj trci u SAD, pa počne da igra neku prosrpsku politiku, što bi kosovskom premijeru onemogućilo dalje ekstremno delovanje - konstatovao je Jovanović.

Protest Srba koji nisu mogli na svoja radna mesta Ne daju nam da radimo ni da živimo Zaposleni u Privremenom organu opštine Kosovska Mitrovica, koji juče nisu mogli da uđu na svoja radna mesta posle upada takozvane kosovske policije u PO u petak, proveli su dan ispred zgrade poručujući da neće otići jer im je taj posao izvor života za njih i njihove porodice. Jelena Timotijević, radnica opštinske uprave Kosovska Mitrovica, zapitala je kako će narod nadalje funkcionisati jer su se, kaže, u opštini prijavljivala novorođenčad, građani su ostvarivali pravo na socijalnu pomoć, dečji dodatak, vadili izvode umrlih... - Više od hiljadu ljudi je ostalo bez posla, a od ovog budžeta se hrane i njihove porodice. Rođena sam i živim u Kosovskoj Mitrovici i ne želim odavde da idem jer naša država Srbija stoji iza nas - poručila je ona u ime okupljenih radnika ispred srpske opštine Kosovska Mitrovica. Okupljeni radnici su pitali: "Zašto ne možemo na svoja radna mesta?", "Zašto ste nam zabranili da radimo?", te rekli: "Ne daju nam da radimo ni da živimo". Na svoja radna mesta juče su pokušali da uđu i zaposleni u zgradi Kancelarije za KiM, gde je radio i Fond PIO, ali u tome nisu uspeli, a ispred zgrade je dežuralo desetak naoružanih policajaca sa dva vozila.

Jasna poruka predsednika Srbije Vučić: Srbi će ostati na KiM uprkos želji mnogih da nestanu Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je juče u Stanarima da će Srbi s Kosova i Metohije ostati da žive u južnoj srpskoj pokrajini uprkos želji premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija i mnogih drugih da nestanu s tih prostora. - Srbi s Kosova i Metohije ostaće na Kosovu i Metohiji uprkos želji i Aljbina Kurtija i Nenada Čanka i Sonje Biserko i mnogih drugih da Srbi s Kosova i Metohije nestanu - rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara da prokomentariše to što je vlada u Prištini objavila da su predsednica Helsinškog odbora u Srbiji Sonja Biserko i bivši lider LSV Nenad Čanak obavestili Kurtija da Vučić navodno želi da preseli Srbe sa KiM u Sandžak. On je dodao da je gledao razne cirkuse u životu, ali da nikada nije video cirkus kakav su spremni da naprave Aljbin Kurti, Sonja Biserko i Nenad Čanak. - Na pamet mi ne bi palo da tako nešto smislim. Kratko, ali glupo - rekao je Vučić.

Autor: Jovana Nerić