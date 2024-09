Vučić sa mladim košarkašima u Loznici: Nema puštanja, nema lakih poena, svakako predaja nikada nije opcija (VIDEO)

Predsednik Srbije nalazi se u Loznici, a veče je iskoristio da se druži sa mladim košarkašima i košarkašicama, pa su se našli zajedno ispod obruča.

- Nema puštanja, nema lakih poena, svakako predaja nikada nije opcija- napisao je predsednik Vučić na svom instagram nalogu avucic.

- Meni ostalo još samo 7 ispita da položim pa ću imati visoku stručnu spremu za košarkaškog trenera, verujem da ću to do decembra, januara da završim pa će glavni trener da me pusti večeras, desetak minuta, da malo treniram juniore KK Loznica, da probam... Da se podelimo na dva koša, kazao je predsednik Aleksandar Vučić na pitanje dokle je došao s Višom trenerskom koju studira pa rekao da će mu to večeras biti najlepše- rekao je ranije danas predsednik Vučić.

- Tako da ću da ih vodim večeras jedno desetak minuta, nadam se da moja ekipa neće da izgubi sa 50 razlike..., rekao je odgovarajući na pitanja novinara posle obilaska radova na putu Šabac-Loznica.

Podsetimo, predsednik do ponedeljka sve svoje dužnosti obavlja iz Loznice gde je preselio svoju kancelariju kako bi mogao da obiđe Podrinje i razgovara s građanima tog dela Srbije.

Autor: Jovana Nerić