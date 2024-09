PREMIJER VUČEVIĆ PORUČIO GRAĐANIMA PIROTA: Vaš grad ima najsavremeniji kulturni centar, dobili ste objekat dostojan svakog evropskog grada

U Pirotu je u prisustvu premijera Srbije Miloša Vučevića, svečano otvoren renovirani objekat nekadašnjeg Doma vojske, koji je pretvoren u moderni kulturni centar.

Vučević je istakao je da u tome vidi snažnu simboliku i podsetio je da, kada nam je država bila jaka, u nekim prošlim vremenima, vojska otvarala sve domove u centru. Reč je o renoviranom objektu nekadašnjeg Doma vojske, a sada modernog multifunkcionalnog kulturnog centra u koji je država uložila 526 miliona dinara.

- To je bio znak snage jedne države. Onda su došla teška vremena, bili smo na pragu da izgubimo vojsku, koja je bila narodna, a domovi vojske su nam bili kao nepotrebni problemi o kojima niko nije vodio računa. Propadali, prokišnjavali, napušteni, osiromašeni. A onda, Bogu hvala, opet je svanula neka nova zora, počela je da se budi Srbija, da jača. Grad Pirot je prepoznao značaj ovog projekta, a onda je i Ministarstvo kulture sa svojim kapacitetima to prepoznalo. Ugovorena vrednost radova je 526 miliona dinara. Ono što je najvažnije, građani Pirota, ovo je vaše, vi ste dobili jedan od najlepših objekata u Srbiji, dostojan svakog evropskog grada. To vam kažem kao neko ko je bio gradonačelnik grada koji je bio Evropska prestonica kulture.

Premijer je konstatovao da” Pirot nije grad samo zato što je to definisano lokalnom samoupravom, već je grad koji ima društveni sadržaj”.

-Na vama je da čuvate kulturnu baštinu, ogromni fundus knjiga u biblioteci, nove tehnologije, start-ap kompanije koje su donele novi život u vašem gradu. Vojska se vraća u Pirot, to je velika stvar, jer od Zaječara do ovde nismo ništa imali. Sa ministrom Malim tražimo strateškog partnera za “Tigar a.d.” i veoma važno nadam se da će Grad da se sa uključi u gasifikaciju, da dođemo do svake kuće i zgrade. Da čuvamo i naše reke i gore, ali i da se ekonomski razvijamo. Čeka nas ulaganje u železnički saobraćaj, da i tako povežemo Pirot sa ostatkom Srbije, pre svega sa Nišom. Infrastruktura se gradi, treba da radimo put ka Staroj planini, da je čuvamo i da čuvamo izvorišta pijaće vode. Najveći izazov za sve nas, da nas bude više. Bez ljudi ne vredi ni kulturni centar, ni auto-put, kasarna. Da bismo opstali i ostali, približavamo se velikom jubileju 150 godina od oslobođenja južnih krajeva Srbije. Sa ovim objektom se nalazimo u gradu Pirotu. Živeo Pirot! Živela Srbija! – rekao je premijer Vučević.

Autor: Dalibor Stankov