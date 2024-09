ČOVEK JE ZANEMEO, PA POČEO DA SE PREZNOJAVA! Svi pričaju o Putinovom snimku: Devojčici je postavio samo 2 PITANJA

Snimak ruskog predsednika Vladimira Putina, koji je nastao dok je bio u poseti jednoj školi u Tuvi, postao je predmet rasprave na društvenim mrežama nakon što ga je podelio bivši savetnik ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova Anton Geraščenko.

Na snimku je prikazan Putin u školi, kako razgovara sa zaposlenima, ali i učenicima.

Posebno je zabeležen momenat kada Putin razgovara sa jednom devojčicom.

Putin pita, direktor škole paniči

Devojčica: Ovde ću ići u školu kad krenem u sedmi razred.

Putin: Da li je daleko od tvoje kuće?

Devojčica: Pa, dovoljno je daleko. Dva kilometra.

U tom trenutku, na snimku se vidi kako direktor škole prvo skače i glavom signalizira devojčici da ne govori koliko daleko od škole živi. Kada je ona ipak odgovorila na pitanje Putinu, direktor u panici odmahuje glavom i odmah uskače u razgovor sa Putinom, koji se sada okrenuo ka njemu.

Putin: Kako će deca dolaziti do škole?

Direktor: Pa, biće autobus i maršrutka (minibus), kao i...

Putin asked a schoolgirl in Tuva how far it is for her to get from home to school. Her answer led the school principal to experience utter panic. pic.twitter.com/siLV11LkFa