Rodić Pokret socijalista Pajtiću: Neka se i dalje drži mačora

Povodom izjave Bojana Pajtića u vezi predsednika vučiža oglasio se Miroslav Rodić, pokrajinski sekretar Pokreta socijalista.

- Povodom izjave Bojana Pajtića da je Vučić zlatna ribica, kome stranci samo počešu stomak, iznenađen sam da Pajtić priča o ribicama i kako se češkaju. On je poznat po češkanju mačora, a ribicu pipnuo nije. Neka se on drži mačora, a ribice neka zaobilazi kao i do sada - rekao je pokrajinski poslanik Pokreta socijalista Miroslav Rodić odgovarajući Bojanu Pajtiću.

Autor: Dalibor Stankov