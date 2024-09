NAJVEĆI GREH VUČIĆA JE TO ŠTO JE PRAVIO PALAČINKE! Brnabić o naslovnoj srani Šolakovih novina

Ana Brnabić, predsednica Narodne skupštine Srbije, reagovala je na naslovnu stranu štampanih novina "Nova", a koje su u vlasništvu Dragana Šolaka.

- Šta deus ex machina opozicije, glavni šef lično, najveći među tajkunima, Dragan Šolak, kaže da je najveći greh predsednika Republike Srbije? To što pravi plačinke vojnicima, a uštipke deci! Sram bilo Aleksandra Vučića! Ua Vučić! Ej, palačinke!!! Šta - niste mogli da mu nađete neki bankovni račun u inostranstvu, neke nekretnine, firme na ofšor destinacijama? Nema. A kako bi voleli da ima... Onda bi bio kao i vi, i onda bi morao da vam dozvoli da se dalje bogatite na grbači Srbije i svih naših građana. Ali nema.... I to mu je greh.... - napisala je Brnabić na društvenoj mreži Iks.

Шта deus ex machina опозиције, главни шеф лично, највећи међу тајкунима, Драган Шолак, каже да је највећи грех председника Републике Србије @avucic? То што прави плачинке војницима, а уштипке деци! Срам било Александра Вучића! Уа Вучић! Еј, палачинке!!! Шта - нисте могли да му… pic.twitter.com/FY3XOUFAfF — Ana Brnabic (@anabrnabic) 10. септембар 2024.

Autor: Snežana Milovanov