Jovanov razotkrio namere Đilasa - Licemerno je kad Đilas priča protiv rudarenja litijuma

Član Predsedništva Srpske napredne stranke Milenko Jovanov razobličio je tajkuna Dragana Đilasa i ogolio svu njegovu licemernost.

Jovanov je poručio da je licemerno kad Đilas priča protiv rudarenja litijuma, a do juče govorio da je to razvojna šansa Srbije, ali i 'kako će u zatvor svako ko je krao milione'.

''Licemerno je kad Đilas priča protiv rudarenja litijuma, a do juče je govorio da je to razvojna šansa Srbije. Međutim, to licemerje prestaje kada Đilas počne priča o borbi protiv korupcije i najavljuje hapšenja korumpiranih. Tu počinje potpuno ludilo, neopevani bezobrazluk i bahato smejanje u lice građanima Srbije. Uzgred, kaže kako će u zatvor "svako ko je krao od 200 do 200 miliona evra". A onaj što je ukrao 619 miliona evra? Šta ćemo sa tim stručnjakom? Taj će sa slobode da priča kako se treba boriti protiv korupcije?'', napisao je Jovanov na mreži Iks.

Лицемерно је кад Ђилас прича против рударења литијума, а до јуче је говорио да је то развојна шанса Србије.



Међутим то лицемерје престаје када Ђилас почне прича о борби против корупције и најављује хапшења корумпираних. Ту почиње потпуно лудило, неопевани безобразлук и бахато…

Autor: Snežana Milovanov