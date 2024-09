GLIŠIĆ POSETIO DOMAĆINSTVO PERIĆ U LJUBOVIJI: Možemo imati protisak do 7 bara, što je dovoljno za snabdevanje

Selanac u opštini Ljubovija ima problem sa vodom. Ne postoji razvučena mreža, pa su meštani zamolili predsednika Srbije Aleksandra Vučića da pomogne u rešavanju problema. Ovo selo posetio je ministar za javna ulaganja Darko Glišić, koji se upoznao sa situacijom na terenu.

Sastanku je prisustvovala i direktorka rudnika Veliki Majdan Stoja Tešić.

- Mreža postoji do skretanja za selo, pa je potrebno da se odradi linija do kuća. Kako sam informisan, možemo imati protisak do 7 bara, što je dovoljno za snabdevanje - rekao je Glišić.

Milan Perić u čijem su se domaćinstvu okupili meštani na sastanku sa miniatrom kaže da je težak život bez vode. Nema bunara, pa su im jedini spas izvori, koji već presušuju. Nada se i veruke da će Selanac konačno dobiti gradsku, pijaću vodu.

Autor: Dubravka Bošković