Vučević najoštrije osudio incident u Petrinji: Nećemo biti nemi na konstantne provokacije prema Srbima, koje ništa dobro nikome ne donose!

Premijer Srbije Miloš Vučević najoštrije je osudio incident u Petrinji zbog toga što su na zgradi pravoslavne crkve Svetog Spiridona Čudotvorca i upravnoj zgradi Crkvene pravoslavne opštine Petrinja, osvanuli grafiti s ustaškim simbolima.

- Srbi u Hrvatskoj i dalje nemaju mira! Kako drugačije objasniti još jednu provokaciju u nizu, ovog puta na zgradi Crkve Svetog Spiridona Čudotvorca i upravnoj zgradi Crkvene pravoslavne opštine Petrinja, na kojoj su osvanuli grafiti sa ustaškim simbolima!Čudne su vrednosti i pravila koje se tolerišu u jednoj zemlji EU. Najoštrije osuđujem incident u Petrinji. Poruka Srbije je uvek jasna - mir, stabilnost, regionalna saradnja. Ali nećemo biti nemi na konstantne provokacije prema Srbima, koje ništa dobro nikome ne donose. Da li su evropske vrednosti da se Srbima u Hrvatskoj uskraćuje pravo da koriste ćirilično pismo, da se gotovo svakodnevno veliča ustaštvo, gde se Srbi hapse i kažnjavaju samo zato što pevaju patriotske pesme koje nikoga ne vređaju - istakao je Vučević.

Podsećamo, na zgradi pravoslavne crkve Svetog Spiridona Čudotvorca i upravnoj zgradi Crkvene pravoslavne opštine Petrinja, juče su osvanuli grafiti s ustaškim simbolima, a paroh Saša Umićević smatra da je to posledica nesporazuma vezanog uz postavljanja hrvatske zastave na upravnu zgradu.

Ustaški grafiti na pravoslavnoj crkvi u Petrinji. Paroh: To je posljedica nesporazuma - TO JE EUVROPA FOR YOU… užas o kojem ⁦@VladaRH⁩ prozboriti neće al zato digni tri prsta odma te nadju i u bajbok bato… https://t.co/nXWa4v5v8e