Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas u 18 sati obraća se naciji povodom najnovijih događaja na Kosovu i Metohiji, usmerenih protiv opstanka našeg naroda.

Kako se spekuliše, državni vrh još raspravlja o raznim temama, a na stolu je i opcija proglašenja okupacije na delu teritorije Republike Srbije.

Sve češće maltretiranje Srba i drugih nealbanaca od strane privremenih prinštinskih institucija na čelu sa Aljbinom Kurtijem, kršenje dogovora postignutih između Beograda i Prištine dovelo je do pitanja da li Srbija treba da proglasi okupaciju dela svoje teritorije, konkretno Kosova i Metohije. Ovaj potez bi predstavljao odgovor na kontinuirano nepoštovanje sporazuma i sve veće napetosti u regionu.

Poslednjih godina, Priština je prekršila niz dogovora postignutih tokom dijaloga sa Beogradom uz posredstvo Evropske unije. Među najvažnijim su Briselski sporazum iz 2013. godine i Vašingtonski sporazum iz 2020. godine. Iako su ovi dokumenti potpisani sa ciljem da se normalizuju odnosi između Beograda i Prištine, mnoge odredbe nisu sprovedene u delo, što je dovelo do niza incidenata i pogoršanja situacije na terenu.

Proglašenje okupacije od strane Srbije moglo bi biti drastičan odgovor na sve češće kršenje dogovora. Jedna od opcija koju Beograd razmatra jeste korišćenje međunarodnog prava i ukazivanje na stalno kršenje suvereniteta Srbije i prava Srba na Kosovu i Metohiji.

Zvaničnici u Beogradu sve glasnije ukazuju na to da Priština ne poštuje dogovore i da se kršenja postignutih sporazuma nastavljaju, ili ne primenjuju, što utiče na bezbednost i prava srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji. Proglašenje okupacije deo je diplomatske strategije koja bi mogla da pojača pritisak na Prištinu i međunarodnu zajednicu da se angažuju u rešavanju otvorenih pitanja.

Dok međunarodna zajednica apeluje na obe strane da se vrate razgovorima i reše nesuglasice putem dijaloga, situacija na terenu postaje sve napetija, a najveći problem je Kurti što je prepoznala i međunarodna zajednica. Srpska strana zahteva garancije za zaštitu prava Srba na Kosovu i Metohiji, kao i poštovanje svih potpisanih sporazuma.

Ukoliko bi Srbija proglasila okupaciju dela svoje teritorije, to bi značilo direktan odgovor na ignorisanje međunarodnih i bilateralnih dogovora.

Dalji razvoj događaja zavisiće od večerašnjeg obraćanja predsednika Vučića i odluka državnog vrha, koji nastavlja da razmatra sve opcije, uključujući i najdrastičnije mere u cilju zaštite interesa Srbije i njenih građana.

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić istakla je da je situacija na Kosovu i Metohiji najozbiljnija dosad, jer po svemu sudeći, premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti želi etničko čišćenje Srba i da izazove sukob sa Beogradom.

- To je zato što mi se čini da Kurti nema nijedan drugi izbor ili izlaz iz svoje politike, osim da izazove oružani sukob, odnosno rat sa Beogradom i zbog toga je on najbahatiji i najbezobzirniji do sada, jer je potpuno priteran uza zid i to je njegov jedini izlaz - rekla je ona govoreći za Evronjuz.

S druge strane, naglasila je da je u "našem interesu to što se predsednik Srbije Aleksandar Vučić trudi da sačuvamo mir".

S tim da, kako je dodala, ne smemo da dozvolimo maltretiranje srpskog naroda na KiM, kao i oduzimanje imovine i nedostatak bilo kakve pravne sigurnosti.

Autor: P. J.